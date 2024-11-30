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  • «Вест Хэм» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 ноября 2024

«Вест Хэм» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 ноября 2024

30 ноября 2024, 19:20
Вест Хэм
30.11.2024, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 13 тур
2 : 5
Завершен
Арсенал
38' А. Ван-Биссака 40' Эмерсон
10' Габриэль 27' Л. Троссард 34' М. Эдегор (П) 36' К. Хаверц 45+5' Б. Сака (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
28
Томаш Соучек
ОП
18
Карлос Солер
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
20
Джаррод Боуэн
(К) ПВ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
8
Мартин Эдегор
(К) АП
7
Букайо Сака
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
63
Эзра Майерс
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
4
Эдсон Альварес
ОП
30
Оливер Скарлс
ОП
2
Гидо Родригес
ЦП
18
Энди Ирвинг
ЦП
31
Луис Гилерме
ПВ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Арсенал
33
Нето
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
63
Киран Тирни
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
48
Джош Николс
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
18
Итан Нванери
ЦП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
4-1-1-3-1
22
Фабиански
33
Эмерсон
3
Килман
20
Тодибо
29
Ван-Биссака
28
Соучек
18
Солер
38
Саммервил
11
Пакета
20
Боуэн
18
Антонио
4-1-1-3-1
1
Райя
12
Тимбер
2
Салиба
6
Габриэль
33
Калафьори
41
Райс
21
Жоржиньо
7
Сака
8
Эдегор
19
Троссард
29
Хаверц
33
Эмерсон
34
Цоуфал
34
Цоуфал
33
Эмерсон
38
Саммервил
4
Альварес
4
Альварес
38
Саммервил
11
Пакета
2
Родригес
2
Родригес
11
Пакета
18
Солер
18
Ирвинг
18
Ирвинг
18
Солер
18
Антонио
28
Ингс
28
Ингс
18
Антонио
33
Калафьори
47
Зинченко
47
Зинченко
33
Калафьори
6
Габриэль
4
Кивиор
4
Кивиор
6
Габриэль
19
Троссард
18
Нванери
18
Нванери
19
Троссард
7
Сака
19
Стерлинг
19
Стерлинг
7
Сака
8
Эдегор
9
Жезус
9
Жезус
8
Эдегор
Остались в запасе
Вест Хэм
Арсенал
23
Альфонсе Ареоля
ВР
63
Эзра Майерс
ЦЗ
30
Оливер Скарлс
ОП
31
Луис Гилерме
ПВ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
33
Нето
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
48
Джош Николс
ПЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
63
Эзра Майерс
ЦЗ
30
Оливер Скарлс
ОП
31
Луис Гилерме
ПВ
Остались в запасе
33
Нето
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
48
Джош Николс
ПЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Вест Хэм - Арсенал
4
1
Всего ударов по воротам
12
16
Удары в створ
5
7
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
2
10
Нарушения
10
13
Офсайды
1
1
Количество передач
313
472
Сейвы
2
3
Точность передач %
77
83
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
8
13
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
1.29
3.02

Смотреть прямую трансляцию матча «Вест Хэм» против «Арсенала», 13-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 ноября в 20:3 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вест Хэм»«Арсенал»

«Вест Хэм» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Арсенал Вест Хэм
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