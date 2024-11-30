30.11.2024, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Англия. Премьер-лига, 13 тур
2 : 5
Завершен
Составы команд
Вест Хэм
Вест Хэм
4-1-1-3-1
22
Фабиански
33
Эмерсон
3
Килман
20
Тодибо
29
Ван-Биссака
28
Соучек
18
Солер
38
Саммервил
11
Пакета
20
Боуэн
18
Антонио
4-1-1-3-1
1
Райя
12
Тимбер
2
Салиба
6
Габриэль
33
Калафьори
41
Райс
21
Жоржиньо
7
Сака
8
Эдегор
19
Троссард
29
Хаверц
33
Эмерсон
34
Цоуфал
34
Цоуфал
33
Эмерсон
38
Саммервил
4
Альварес
4
Альварес
38
Саммервил
11
Пакета
2
Родригес
2
Родригес
11
Пакета
18
Солер
18
Ирвинг
18
Ирвинг
18
Солер
18
Антонио
28
Ингс
28
Ингс
18
Антонио
33
Калафьори
47
Зинченко
47
Зинченко
33
Калафьори
6
Габриэль
4
Кивиор
4
Кивиор
6
Габриэль
19
Троссард
18
Нванери
18
Нванери
19
Троссард
7
Сака
19
Стерлинг
19
Стерлинг
7
Сака
8
Эдегор
9
Жезус
9
Жезус
8
Эдегор
Остались в запасе
Вест Хэм
Арсенал
23
Альфонсе Ареоля
ВР
63
Эзра Майерс
ЦЗ
30
Оливер Скарлс
ОП
31
Луис Гилерме
ПВ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
33
Нето
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
48
Джош Николс
ПЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
63
Эзра Майерс
ЦЗ
30
Оливер Скарлс
ОП
31
Луис Гилерме
ПВ
Остались в запасе
33
Нето
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
48
Джош Николс
ПЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Вест Хэм - Арсенал
4
1
Всего ударов по воротам
12
16
Удары в створ
5
7
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
2
10
Нарушения
10
13
Офсайды
1
1
Количество передач
313
472
Сейвы
2
3
Точность передач %
77
83
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
8
13
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
1.29
3.02
Смотреть прямую трансляцию матча «Вест Хэм» против «Арсенала», 13-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 ноября в 20:3 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вест Хэм» – «Арсенал»
- Матч можно посмотреть на канале «Sportcast».
- Также будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»