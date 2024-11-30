30.11.2024, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Россия. Премьер-лига, 17 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Акрон
Акрон
4-2-2-2
78
Васютин
21
Фернандес
26
Эсковаль
19
Бокоев
4
Савичев
5
Джурасович
15
Лончар
8
Хубулов
6
Кузьмин
11
Беншимоль
22
Дзюба
4-1-3-2
99
Сысуев
31
Зотов
2
Перес
38
Касимов
81
Сидоров
6
Горбани
11
Мансилья
5
Михайлов
26
Марин
11
Сахархизан
8
Башич
6
Кузьмин
71
Пестряков
71
Пестряков
6
Кузьмин
8
Хубулов
23
Данилин
23
Данилин
8
Хубулов
11
Беншимоль
17
Бакаев
17
Бакаев
11
Беншимоль
31
Зотов
61
Столбов
61
Столбов
31
Зотов
11
Мансилья
17
Гюрлюк
17
Гюрлюк
11
Мансилья
6
Горбани
10
Томпсон
10
Томпсон
6
Горбани
81
Сидоров
20
Рыбчинский
20
Рыбчинский
81
Сидоров
Остались в запасе
Акрон
Оренбург
13
Сергей Волков
ВР
23
Боян Димоски
ЛЗ
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
3
Пауло Витор
ЦЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
25
Шерзод Эсанов
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
13
Мавис Чибота
ЛВ
53
Сергей Грибов
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
1
Алексей Кеняйкин
ВР
57
Богдан Москвичев
ВР
71
Владимир Керин
ЛЗ
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
29
Томас Муро
ЦП
96
Алексей Барановский
АП
69
Семен Юрин
ЦФ
Главный тренер
Владимир Слишкович
Остались в запасе
13
Сергей Волков
ВР
23
Боян Димоски
ЛЗ
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
3
Пауло Витор
ЦЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
25
Шерзод Эсанов
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
13
Мавис Чибота
ЛВ
53
Сергей Грибов
ЦФ
Остались в запасе
1
Алексей Кеняйкин
ВР
57
Богдан Москвичев
ВР
71
Владимир Керин
ЛЗ
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
29
Томас Муро
ЦП
96
Алексей Барановский
АП
69
Семен Юрин
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Главный тренер
Владимир Слишкович
Статистика матча Акрон - Оренбург
3
1
Всего ударов по воротам
18
12
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
6
5
Нарушения
6
8
Офсайды
1
2
Количество передач
363
448
Сейвы
6
2
Точность передач %
74
77
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
7
4
Удары из пределов штрафной
13
7
Удары из-за пределов штрафной
5
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Акрон» против «Оренбурга», 17-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 ноября 2024 в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Акрон» – «Оренбург»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»