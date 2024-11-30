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  • «Акрон» – «Оренбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 ноября 2024

«Акрон» – «Оренбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 ноября 2024

30 ноября 2024, 12:50
Акрон
30.11.2024, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 17 тур
1 : 0
Завершен
Оренбург
60' С. Лончар
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Акрон
78
Александр Васютин
ВР
21
Роберто Фернандес
ЛЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
4
Константин Савичев
(К) ПЗ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
5
Алекса Джурасович
ОП
15
Стефан Лончар
ОП
6
Максим Кузьмин
АП
22
Артем Дзюба
ЦФ
11
Беншимоль
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Оренбург
99
Николай Сысуев
(К) ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
2
Матиас Перес
ЦЗ
38
Артем Касимов
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
11
Брайан Мансилья
ЛВ
26
Химми Марин
ЛВ
6
Мохаммад Горбани
ОП
8
Иван Башич
АП
5
Ярослав Михайлов
АП
11
Саид Сахархизан
ЦФ
Главный тренер
Владимир Слишкович
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
23
Боян Димоски
ЛЗ
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
3
Пауло Витор
ЦЗ
13
Мавис Чибота
ЛВ
5
Владимир Москвичев
ОП
25
Шерзод Эсанов
ЦП
71
Дмитрий Пестряков
АП
99
Максим Палиенко
АП
23
Кирилл Данилин
ПВ
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
53
Сергей Грибов
ЦФ
Оренбург
1
Алексей Кеняйкин
ВР
57
Богдан Москвичев
ВР
71
Владимир Керин
ЛЗ
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
61
Семен Столбов
ПЗ
17
Эмирджан Гюрлюк
ЛВ
10
Хорди Томпсон
ЛВ
29
Томас Муро
ЦП
96
Алексей Барановский
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
69
Семен Юрин
ЦФ
4-2-2-2
78
Васютин
21
Фернандес
26
Эсковаль
19
Бокоев
4
Савичев
5
Джурасович
15
Лончар
8
Хубулов
6
Кузьмин
11
Беншимоль
22
Дзюба
4-1-3-2
99
Сысуев
31
Зотов
2
Перес
38
Касимов
81
Сидоров
6
Горбани
11
Мансилья
5
Михайлов
26
Марин
11
Сахархизан
8
Башич
6
Кузьмин
71
Пестряков
71
Пестряков
6
Кузьмин
8
Хубулов
23
Данилин
23
Данилин
8
Хубулов
11
Беншимоль
17
Бакаев
17
Бакаев
11
Беншимоль
31
Зотов
61
Столбов
61
Столбов
31
Зотов
11
Мансилья
17
Гюрлюк
17
Гюрлюк
11
Мансилья
6
Горбани
10
Томпсон
10
Томпсон
6
Горбани
81
Сидоров
20
Рыбчинский
20
Рыбчинский
81
Сидоров
Остались в запасе
Акрон
Оренбург
13
Сергей Волков
ВР
23
Боян Димоски
ЛЗ
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
3
Пауло Витор
ЦЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
25
Шерзод Эсанов
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
13
Мавис Чибота
ЛВ
53
Сергей Грибов
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
1
Алексей Кеняйкин
ВР
57
Богдан Москвичев
ВР
71
Владимир Керин
ЛЗ
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
29
Томас Муро
ЦП
96
Алексей Барановский
АП
69
Семен Юрин
ЦФ
Главный тренер
Владимир Слишкович
Остались в запасе
13
Сергей Волков
ВР
23
Боян Димоски
ЛЗ
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
3
Пауло Витор
ЦЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
25
Шерзод Эсанов
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
13
Мавис Чибота
ЛВ
53
Сергей Грибов
ЦФ
Остались в запасе
1
Алексей Кеняйкин
ВР
57
Богдан Москвичев
ВР
71
Владимир Керин
ЛЗ
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
29
Томас Муро
ЦП
96
Алексей Барановский
АП
69
Семен Юрин
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Главный тренер
Владимир Слишкович
Статистика матча Акрон - Оренбург
3
1
Всего ударов по воротам
18
12
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
6
5
Нарушения
6
8
Офсайды
1
2
Количество передач
363
448
Сейвы
6
2
Точность передач %
74
77
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
7
4
Удары из пределов штрафной
13
7
Удары из-за пределов штрафной
5
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Акрон» против «Оренбурга», 17-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 ноября 2024 в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Акрон» – «Оренбург»

«Акрон» – «Оренбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Оренбург Акрон
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