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  • «Динамо» Мх – «Оренбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 ноября 2024

«Динамо» Мх – «Оренбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 ноября 2024

9 ноября 2024, 15:20
Динамо Мх
09.11.2024, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 15 тур
2 : 1
Завершен
Оренбург
78' Э. Касинтура 90+2' Г. Агаларов
15' С. Сахархизан
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мх
1
Давид Волк
ВР
17
Ян Джапо
ЛЗ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
4
Идар Шумахов
(К) ЦЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
47
Никита Глушков
ЛВ
16
Уссем Мрезиг
ОП
9
Ражаб Магомедов
АП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Оренбург
99
Николай Сысуев
(К) ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
2
Матиас Перес
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
38
Артем Касимов
ЦЗ
11
Брайан Мансилья
ЛВ
6
Мохаммад Горбани
ОП
8
Иван Башич
АП
5
Ярослав Михайлов
АП
11
Саид Сахархизан
ЦФ
Главный тренер
Владимир Слишкович
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
ВР
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
53
Никита Котин
ЦЗ
10
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
22
Залимхан Юсупов
ЦП
19
Кирилл Зинович
АП
53
Шамиль Гаджиев
АП
70
Абакар Гаджиев
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Оренбург
57
Богдан Москвичев
ВР
1
Алексей Кеняйкин
ВР
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
61
Семен Столбов
ПЗ
17
Эмирджан Гюрлюк
ЛВ
26
Химми Марин
ЛВ
10
Хорди Томпсон
ЛВ
8
Александр Коваленко
ЦП
96
Алексей Барановский
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
69
Семен Юрин
ЦФ
3-3-3-1
1
Волк
13
Кагермазов
4
Шумахов
77
Сундуков
17
Джапо
16
Мрезиг
17
Пальцев
47
Глушков
9
Магомедов
17
Касинтура
25
Агаларов
3-3-3-1
99
Сысуев
2
Перес
27
Прохин
38
Касимов
81
Сидоров
6
Горбани
88
Караташ
8
Башич
5
Михайлов
11
Мансилья
11
Сахархизан
9
Магомедов
99
Алибеков
99
Алибеков
9
Магомедов
47
Глушков
10
Хоссейннеджад
10
Хоссейннеджад
47
Глушков
17
Касинтура
19
Зинович
19
Зинович
17
Касинтура
17
Джапо
70
Гаджиев
70
Гаджиев
17
Джапо
11
Мансилья
8
Коваленко
8
Коваленко
11
Мансилья
Остались в запасе
Динамо Мх
Оренбург
39
Тимур Магомедов
ВР
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
53
Никита Котин
ЦЗ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
22
Залимхан Юсупов
ЦП
53
Шамиль Гаджиев
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
57
Богдан Москвичев
ВР
1
Алексей Кеняйкин
ВР
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
61
Семен Столбов
ПЗ
96
Алексей Барановский
АП
17
Эмирджан Гюрлюк
ЛВ
26
Химми Марин
ЛВ
10
Хорди Томпсон
ЛВ
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
69
Семен Юрин
ЦФ
Главный тренер
Владимир Слишкович
Остались в запасе
39
Тимур Магомедов
ВР
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
53
Никита Котин
ЦЗ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
22
Залимхан Юсупов
ЦП
53
Шамиль Гаджиев
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Остались в запасе
57
Богдан Москвичев
ВР
1
Алексей Кеняйкин
ВР
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
61
Семен Столбов
ПЗ
96
Алексей Барановский
АП
17
Эмирджан Гюрлюк
ЛВ
26
Химми Марин
ЛВ
10
Хорди Томпсон
ЛВ
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
69
Семен Юрин
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Главный тренер
Владимир Слишкович
Статистика матча Динамо Мх - Оренбург
2
6
Всего ударов по воротам
21
5
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Угловые удары
11
1
Нарушения
6
16
Офсайды
2
2
Количество передач
443
229
Сейвы
1
4
Точность передач %
78
56
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
14
3
Удары из-за пределов штрафной
7
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Мх против «Оренбурга», 15-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 ноября 2024 в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» Мх – «Оренбург»

«Динамо» Мх – «Оренбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Оренбург Динамо Мх
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