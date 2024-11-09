09.11.2024, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Россия. Премьер-лига, 15 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Динамо Мх
Динамо Мх
3-3-3-1
1
Волк
13
Кагермазов
4
Шумахов
77
Сундуков
17
Джапо
16
Мрезиг
17
Пальцев
47
Глушков
9
Магомедов
17
Касинтура
25
Агаларов
3-3-3-1
99
Сысуев
2
Перес
27
Прохин
38
Касимов
81
Сидоров
6
Горбани
88
Караташ
8
Башич
5
Михайлов
11
Мансилья
11
Сахархизан
9
Магомедов
99
Алибеков
99
Алибеков
9
Магомедов
47
Глушков
10
Хоссейннеджад
10
Хоссейннеджад
47
Глушков
17
Касинтура
19
Зинович
19
Зинович
17
Касинтура
17
Джапо
70
Гаджиев
70
Гаджиев
17
Джапо
11
Мансилья
8
Коваленко
8
Коваленко
11
Мансилья
Остались в запасе
Динамо Мх
Оренбург
39
Тимур Магомедов
ВР
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
53
Никита Котин
ЦЗ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
22
Залимхан Юсупов
ЦП
53
Шамиль Гаджиев
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
57
Богдан Москвичев
ВР
1
Алексей Кеняйкин
ВР
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
61
Семен Столбов
ПЗ
96
Алексей Барановский
АП
17
Эмирджан Гюрлюк
ЛВ
26
Химми Марин
ЛВ
10
Хорди Томпсон
ЛВ
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
69
Семен Юрин
ЦФ
Главный тренер
Владимир Слишкович
Остались в запасе
39
Тимур Магомедов
ВР
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
53
Никита Котин
ЦЗ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
22
Залимхан Юсупов
ЦП
53
Шамиль Гаджиев
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Остались в запасе
57
Богдан Москвичев
ВР
1
Алексей Кеняйкин
ВР
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
61
Семен Столбов
ПЗ
96
Алексей Барановский
АП
17
Эмирджан Гюрлюк
ЛВ
26
Химми Марин
ЛВ
10
Хорди Томпсон
ЛВ
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
69
Семен Юрин
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Главный тренер
Владимир Слишкович
Статистика матча Динамо Мх - Оренбург
2
6
Всего ударов по воротам
21
5
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Угловые удары
11
1
Нарушения
6
16
Офсайды
2
2
Количество передач
443
229
Сейвы
1
4
Точность передач %
78
56
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
14
3
Удары из-за пределов штрафной
7
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Мх против «Оренбурга», 15-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 ноября 2024 в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» Мх – «Оренбург»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»