01.10.2024, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 2 тур
Лига чемпионов, 2 тур
4 : 0
Завершен
Составы команд
Интер
Интер
4-4-2
1
Зоммер
30
Аугусто
6
де Врей
95
Бастони
28
Павар
7
Зелински
20
Чалханоглу
22
Мхитарян
24
Дюмфрис
7
Арнаутович
9
Тареми
4-2-2-2
18
Глазер
7
Соль
16
Дркушич
34
Джига
25
Спайич
10
Максимович
33
Крунич
26
Силас
99
Олаинка
27
Ндиайе
21
Элшник
6
де Врей
15
Ачерби
15
Ачерби
6
де Врей
95
Бастони
31
Биссек
31
Биссек
95
Бастони
20
Чалханоглу
8
Асллани
8
Асллани
20
Чалханоглу
22
Мхитарян
16
Фраттези
16
Фраттези
22
Мхитарян
7
Арнаутович
10
Мартинес
10
Мартинес
7
Арнаутович
16
Дркушич
23
Родич
23
Родич
16
Дркушич
33
Крунич
8
Далсью
8
Далсью
33
Крунич
27
Ндиайе
21
Илич
21
Илич
27
Ндиайе
10
Максимович
28
Радоньич
28
Радоньич
10
Максимович
26
Силас
19
Дуарте
19
Дуарте
26
Силас
Остались в запасе
Интер
Црвена Звезда
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
3
Маттео Дармиан
ПЗ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
31
Марко Илич
ВР
77
Иван Гутеша
ВР
5
Стефан Лекович
ЦЗ
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
11
Егор Пруцев
АП
10
Александар Катай
ЛВ
7
Милсон
ЛВ
Главный тренер
Владан Милоевич
Остались в запасе
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
3
Маттео Дармиан
ПЗ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Остались в запасе
31
Марко Илич
ВР
77
Иван Гутеша
ВР
5
Стефан Лекович
ЦЗ
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
11
Егор Пруцев
АП
10
Александар Катай
ЛВ
7
Милсон
ЛВ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Владан Милоевич
Статистика матча Интер - Црвена Звезда
2
1
Всего ударов по воротам
15
11
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
2
Нарушения
11
8
Офсайды
5
0
Количество передач
539
500
Сейвы
3
3
Точность передач %
89
88
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
8
9
Удары из-за пределов штрафной
7
2
xG (ожидаемые голы)
2.67
0.53
Смотреть прямую трансляцию матча «Интер» против «Црвены Звезды», 2-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 октября 2024 в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Интер» – «Црвена Звезда»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»