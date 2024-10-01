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  • «Интер» – «Црвена Звезда»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2024

«Интер» – «Црвена Звезда»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2024

1 октября 2024, 20:50
Интер
01.10.2024, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 2 тур
4 : 0
Завершен
Црвена Звезда
11' Х. Чалханоглу 59' М. Арнаутович 71' Л. Мартинес 81' М. Тареми (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Янн Зоммер
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
6
Стефан де Врей
(К) ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
7
Петр Зелински
ЦП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
9
Мехди Тареми
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Црвена Звезда
18
Омри Глазер
ВР
25
Урош Спайич
(К) ЦЗ
16
Ваня Дркушич
ЦЗ
34
Нассер Джига
ЦЗ
7
Ен-Во Соль
ПЗ
99
Петер Олаинка
ЛВ
10
Андрия Максимович
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
26
Силас
ПВ
21
Тими Элшник
ЦФ
27
Шериф Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Владан Милоевич
Интер
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
3
Маттео Дармиан
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
16
Давиде Фраттези
ЦП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Црвена Звезда
31
Марко Илич
ВР
77
Иван Гутеша
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
5
Стефан Лекович
ЦЗ
10
Александар Катай
ЛВ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
7
Милсон
ЛВ
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
8
Далсью
ЦП
21
Лука Илич
АП
11
Егор Пруцев
АП
19
Бруно Дуарте
ЦФ
4-4-2
1
Зоммер
30
Аугусто
6
де Врей
95
Бастони
28
Павар
7
Зелински
20
Чалханоглу
22
Мхитарян
24
Дюмфрис
7
Арнаутович
9
Тареми
4-2-2-2
18
Глазер
7
Соль
16
Дркушич
34
Джига
25
Спайич
10
Максимович
33
Крунич
26
Силас
99
Олаинка
27
Ндиайе
21
Элшник
6
де Врей
15
Ачерби
15
Ачерби
6
де Врей
95
Бастони
31
Биссек
31
Биссек
95
Бастони
20
Чалханоглу
8
Асллани
8
Асллани
20
Чалханоглу
22
Мхитарян
16
Фраттези
16
Фраттези
22
Мхитарян
7
Арнаутович
10
Мартинес
10
Мартинес
7
Арнаутович
16
Дркушич
23
Родич
23
Родич
16
Дркушич
33
Крунич
8
Далсью
8
Далсью
33
Крунич
27
Ндиайе
21
Илич
21
Илич
27
Ндиайе
10
Максимович
28
Радоньич
28
Радоньич
10
Максимович
26
Силас
19
Дуарте
19
Дуарте
26
Силас
Остались в запасе
Интер
Црвена Звезда
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
3
Маттео Дармиан
ПЗ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
31
Марко Илич
ВР
77
Иван Гутеша
ВР
5
Стефан Лекович
ЦЗ
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
11
Егор Пруцев
АП
10
Александар Катай
ЛВ
7
Милсон
ЛВ
Главный тренер
Владан Милоевич
Остались в запасе
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
3
Маттео Дармиан
ПЗ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Остались в запасе
31
Марко Илич
ВР
77
Иван Гутеша
ВР
5
Стефан Лекович
ЦЗ
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
11
Егор Пруцев
АП
10
Александар Катай
ЛВ
7
Милсон
ЛВ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Владан Милоевич
Статистика матча Интер - Црвена Звезда
2
1
Всего ударов по воротам
15
11
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
2
Нарушения
11
8
Офсайды
5
0
Количество передач
539
500
Сейвы
3
3
Точность передач %
89
88
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
8
9
Удары из-за пределов штрафной
7
2
xG (ожидаемые голы)
2.67
0.53

Смотреть прямую трансляцию матча «Интер» против «Црвены Звезды», 2-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 октября 2024 в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Интер» – «Црвена Звезда»

Интер-Црвена Звезда смотреть онлайн 1 октября

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Црвена Звезда Интер
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