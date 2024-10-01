01.10.2024, вторник, 20:45
Россия. Кубок, группа C, 5 тур
Россия. Кубок, группа C, 5 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Нижний Новгород
Нижний Новгород
3-3-1-2-1
1
Лукьянов
3
Ведерников
27
Магкеев
25
Карич
19
Шнапцев
10
Мухин
5
Варганов
78
Калинский
19
Ермаков
17
Карапузов
11
Зе Турбо
3-3-1-1-2
49
Тороп
77
Агапов
90
Лукин
4
Роша
22
Гайич
14
Зделар
27
Мойзес
8
Бистрович
17
Глебов
20
Койта
11
Мусаев
27
Магкеев
22
Каккоев
22
Каккоев
27
Магкеев
19
Ермаков
14
Тичич
14
Тичич
19
Ермаков
17
Карапузов
18
Глейзер
18
Глейзер
17
Карапузов
11
Зе Турбо
80
Царукян
80
Царукян
11
Зе Турбо
78
Калинский
15
Боселли
15
Боселли
78
Калинский
77
Агапов
3
Круговой
3
Круговой
77
Агапов
8
Бистрович
15
Пьянич
15
Пьянич
8
Бистрович
17
Глебов
11
Файзуллаев
11
Файзуллаев
17
Глебов
11
Мусаев
23
Гуарирапа
23
Гуарирапа
11
Мусаев
20
Койта
99
Шуманский
99
Шуманский
20
Койта
Остались в запасе
Нижний Новгород
ЦСКА
52
Артем Чистяков
ЦЗ
30
Никита Медведев
ВР
47
Евгений Лукиных
ЦЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
17
Дмитрий Калайда
ЦП
Главный тренер
Саша Илич
35
Игорь Акинфеев
ВР
45
Данила Боков
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
31
Матвей Кисляк
АП
41
Егор Ушаков
ПВ
Главный тренер
Марко Николич
Остались в запасе
52
Артем Чистяков
ЦЗ
30
Никита Медведев
ВР
47
Евгений Лукиных
ЦЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
17
Дмитрий Калайда
ЦП
Остались в запасе
35
Игорь Акинфеев
ВР
45
Данила Боков
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
31
Матвей Кисляк
АП
41
Егор Ушаков
ПВ
Главный тренер
Саша Илич
Главный тренер
Марко Николич
Статистика матча Нижний Новгород - ЦСКА
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Пари НН» против ЦСКА, 5-й тур Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 октября 2024 в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Пари НН» – ЦСКА
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»