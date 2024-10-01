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  • «Пари НН» – ЦСКА: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2024

«Пари НН» – ЦСКА: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2024

1 октября 2024, 19:35
Нижний Новгород
01.10.2024, вторник, 20:45
Россия. Кубок, группа C, 5 тур
0 : 2
Завершен
ЦСКА
49' К. Бистрович 61' К. Глебов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нижний Новгород
1
Вадим Лукьянов
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
5
Артем Варганов
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
25
Свен Карич
ЦЗ
10
Антон Мухин
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
19
Никита Ермаков
АП
17
Владислав Карапузов
ПВ
11
Зе Турбо
ЦФ
Главный тренер
Саша Илич
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
77
Илья Агапов
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
14
Саша Зделар
ОП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
20
Секу Койта
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Нижний Новгород
30
Никита Медведев
ВР
52
Артем Чистяков
ЦЗ
47
Евгений Лукиных
ЦЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
22
Никита Каккоев
ОП
17
Дмитрий Калайда
ЦП
14
Лука Тичич
ЦП
18
Дан Глейзер
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
15
Хуан Боселли
ПВ
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
45
Данила Боков
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
52
Артем Бандикян
ЛЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
15
Миралем Пьянич
ЦП
31
Матвей Кисляк
АП
11
Аббосбек Файзуллаев
ПВ
41
Егор Ушаков
ПВ
23
Сауль Гуарирапа
ЦФ
99
Артем Шуманский
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Лукьянов
3
Ведерников
27
Магкеев
25
Карич
19
Шнапцев
10
Мухин
5
Варганов
78
Калинский
19
Ермаков
17
Карапузов
11
Зе Турбо
3-3-1-1-2
49
Тороп
77
Агапов
90
Лукин
4
Роша
22
Гайич
14
Зделар
27
Мойзес
8
Бистрович
17
Глебов
20
Койта
11
Мусаев
27
Магкеев
22
Каккоев
22
Каккоев
27
Магкеев
19
Ермаков
14
Тичич
14
Тичич
19
Ермаков
17
Карапузов
18
Глейзер
18
Глейзер
17
Карапузов
11
Зе Турбо
80
Царукян
80
Царукян
11
Зе Турбо
78
Калинский
15
Боселли
15
Боселли
78
Калинский
77
Агапов
3
Круговой
3
Круговой
77
Агапов
8
Бистрович
15
Пьянич
15
Пьянич
8
Бистрович
17
Глебов
11
Файзуллаев
11
Файзуллаев
17
Глебов
11
Мусаев
23
Гуарирапа
23
Гуарирапа
11
Мусаев
20
Койта
99
Шуманский
99
Шуманский
20
Койта
Остались в запасе
Нижний Новгород
ЦСКА
52
Артем Чистяков
ЦЗ
30
Никита Медведев
ВР
47
Евгений Лукиных
ЦЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
17
Дмитрий Калайда
ЦП
Главный тренер
Саша Илич
35
Игорь Акинфеев
ВР
45
Данила Боков
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
31
Матвей Кисляк
АП
41
Егор Ушаков
ПВ
Главный тренер
Марко Николич
Остались в запасе
52
Артем Чистяков
ЦЗ
30
Никита Медведев
ВР
47
Евгений Лукиных
ЦЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
17
Дмитрий Калайда
ЦП
Остались в запасе
35
Игорь Акинфеев
ВР
45
Данила Боков
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
31
Матвей Кисляк
АП
41
Егор Ушаков
ПВ
Главный тренер
Саша Илич
Главный тренер
Марко Николич
Статистика матча Нижний Новгород - ЦСКА
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Пари НН» против ЦСКА, 5-й тур Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 октября 2024 в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Пари НН» – ЦСКА

«Пари НН» – ЦСКА: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок ЦСКА Нижний Новгород
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