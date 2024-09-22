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  • «Манчестер Сити» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2024

«Манчестер Сити» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2024

22 сентября 2024, 17:20
Манчестер Сити
22.09.2024, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 5 тур
2 : 2
Завершен
Арсенал
9' Э. Холанд 90+8' Д. Стоунз
22' Р. Калафьори 45+1' Габриэль
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
2
Кайл Уокер
(К) ПЗ
16
Родри
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
22
Савиньо
ПВ
11
Жереми Доку
ЦФ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
19
Леандро Троссард
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
18
Томас Парти
ЦП
7
Букайо Сака
(К) ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
47
Фил Фоден
ЛВ
8
Матео Ковачич
ЦП
27
Матеус Нуньес
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
Арсенал
33
Нето
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
2
Мальдини Какурри
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
18
Итан Нванери
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
4-1-1-2-2
31
Эдерсон
3
Диаш
25
Аканджи
24
Гвардиол
2
Уокер
16
Родри
20
Гюндоган
20
Силва
22
Савиньо
9
Холанд
11
Доку
4-1-1-3-1
1
Райя
12
Тимбер
2
Салиба
6
Габриэль
33
Калафьори
41
Райс
18
Парти
7
Сака
7
Мартинелли
19
Троссард
29
Хаверц
2
Уокер
6
Стоунз
6
Стоунз
2
Уокер
16
Родри
8
Ковачич
8
Ковачич
16
Родри
22
Савиньо
10
Грилиш
10
Грилиш
22
Савиньо
11
Доку
47
Фоден
47
Фоден
11
Доку
7
Сака
4
Уайт
4
Уайт
7
Сака
33
Калафьори
4
Кивиор
4
Кивиор
33
Калафьори
12
Тимбер
49
Льюис-Скелли
49
Льюис-Скелли
12
Тимбер
7
Мартинелли
9
Жезус
9
Жезус
7
Мартинелли
Остались в запасе
Манчестер Сити
Арсенал
1
Стефан Ортега
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
82
Рико Льюис
ПЗ
27
Матеус Нуньес
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
33
Нето
ВР
2
Мальдини Какурри
ЦЗ
18
Итан Нванери
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
1
Стефан Ортега
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
82
Рико Льюис
ПЗ
27
Матеус Нуньес
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
Остались в запасе
33
Нето
ВР
2
Мальдини Какурри
ЦЗ
18
Итан Нванери
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Манчестер Сити - Арсенал
3
1
5
Всего ударов по воротам
33
5
Удары в створ
11
3
Владение мячом %
78
22
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
8
2
Нарушения
7
10
Офсайды
0
1
Количество передач
699
202
Сейвы
1
9
Точность передач %
91
72
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
13
0
Удары из пределов штрафной
15
4
Удары из-за пределов штрафной
18
1
xG (ожидаемые голы)
2.08
0.65

Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» против «Арсенала», 5-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 сентября 2024 в 18:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Арсенал»

«Манчестер Сити» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Арсенал Манчестер Сити
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