22.09.2024, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Англия. Премьер-лига, 5 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер Сити
4-1-1-2-2
31
Эдерсон
3
Диаш
25
Аканджи
24
Гвардиол
2
Уокер
16
Родри
20
Гюндоган
20
Силва
22
Савиньо
9
Холанд
11
Доку
4-1-1-3-1
1
Райя
12
Тимбер
2
Салиба
6
Габриэль
33
Калафьори
41
Райс
18
Парти
7
Сака
7
Мартинелли
19
Троссард
29
Хаверц
2
Уокер
6
Стоунз
6
Стоунз
2
Уокер
16
Родри
8
Ковачич
8
Ковачич
16
Родри
22
Савиньо
10
Грилиш
10
Грилиш
22
Савиньо
11
Доку
47
Фоден
47
Фоден
11
Доку
7
Сака
4
Уайт
4
Уайт
7
Сака
33
Калафьори
4
Кивиор
4
Кивиор
33
Калафьори
12
Тимбер
49
Льюис-Скелли
49
Льюис-Скелли
12
Тимбер
7
Мартинелли
9
Жезус
9
Жезус
7
Мартинелли
Остались в запасе
Манчестер Сити
Арсенал
1
Стефан Ортега
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
82
Рико Льюис
ПЗ
27
Матеус Нуньес
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
33
Нето
ВР
2
Мальдини Какурри
ЦЗ
18
Итан Нванери
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
1
Стефан Ортега
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
82
Рико Льюис
ПЗ
27
Матеус Нуньес
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
Остались в запасе
33
Нето
ВР
2
Мальдини Какурри
ЦЗ
18
Итан Нванери
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Манчестер Сити - Арсенал
3
1
5
Всего ударов по воротам
33
5
Удары в створ
11
3
Владение мячом %
78
22
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
8
2
Нарушения
7
10
Офсайды
0
1
Количество передач
699
202
Сейвы
1
9
Точность передач %
91
72
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
13
0
Удары из пределов штрафной
15
4
Удары из-за пределов штрафной
18
1
xG (ожидаемые голы)
2.08
0.65
Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» против «Арсенала», 5-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 сентября 2024 в 18:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Арсенал»
- Матч можно посмотреть на канале «Sportcast».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»