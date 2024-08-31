31.08.2024, суббота, 16:00
Россия. Первая лига, 8 тур
Россия. Первая лига, 8 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Урал
Урал
4-2-1-3
99
Арапов
3
Гогличидзе
2
Бегич
46
Мамин
34
Маргасов
6
Сунгатулин
8
Аюпов
5
Егорычев
97
Ишков
10
Бикфалви
11
Ионов
4-1-3-1-1
25
Солдатенко
5
Багаев
15
Плиев
5
Татаев
45
Москаленчик
6
Макаров
6
Тарба
17
Кокоев
23
Нафиков
99
Абдоков
88
Чимези
97
Ишков
14
Мосин
14
Мосин
97
Ишков
5
Егорычев
24
Филипенко
24
Филипенко
5
Егорычев
6
Сунгатулин
27
Чудин
27
Чудин
6
Сунгатулин
11
Ионов
14
Железнов
14
Железнов
11
Ионов
10
Бикфалви
10
Секулич
10
Секулич
10
Бикфалви
5
Багаев
17
Дауров
17
Дауров
5
Багаев
88
Чимези
8
Хугаев
8
Хугаев
88
Чимези
45
Москаленчик
15
Цаллагов
15
Цаллагов
45
Москаленчик
17
Кокоев
30
Гаглоев
30
Гаглоев
17
Кокоев
99
Абдоков
18
Тобоев
18
Тобоев
99
Абдоков
Остались в запасе
Урал
Алания
86
Иван Кузнецов
ВР
25
Эмерсон
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
15
Валерий Бочеров
ОП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
18
Никита Морозов
АП
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Аверьянов
23
Георгий Натабашвили
ВР
77
Эрик Губиев
ПЗ
13
Азамат Засеев
ОП
11
Алан Чочиев
АП
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
Главный тренер
Султан Тазабаев
Остались в запасе
86
Иван Кузнецов
ВР
25
Эмерсон
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
15
Валерий Бочеров
ОП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
18
Никита Морозов
АП
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Остались в запасе
23
Георгий Натабашвили
ВР
77
Эрик Губиев
ПЗ
13
Азамат Засеев
ОП
11
Алан Чочиев
АП
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
Главный тренер
Евгений Аверьянов
Главный тренер
Султан Тазабаев
Статистика матча Урал - Алания
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Урал» против «Алании», 8-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 августа 2024 в 16:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»