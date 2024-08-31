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  • «Урал» – «Алания»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2024

«Урал» – «Алания»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2024

31 августа 2024, 14:50
Урал
31.08.2024, суббота, 16:00
Россия. Первая лига, 8 тур
3 : 1
Завершен
Алания
24' Т. Аюпов 83' Т. Аюпов (П) 90' М. Секулич
78' В. Нафиков
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
99
Дмитрий Арапов
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
8
Тимур Аюпов
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
97
Илья Ишков
АП
10
Эрик Бикфалви
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
Главный тренер
Евгений Аверьянов
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
6
Сергей Макаров
ОП
6
Заур Тарба
ЦП
17
Давид Кокоев
ЦП
23
Виктор Нафиков
ЦП
99
Нури Абдоков
АП
88
Уильямс Чимези
ЦФ
Главный тренер
Султан Тазабаев
Урал
86
Иван Кузнецов
ВР
14
Егор Мосин
ЛЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
15
Валерий Бочеров
ОП
27
Иван Чудин
ЦП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
18
Никита Морозов
АП
10
Мартин Секулич
ЦФ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Алания
23
Георгий Натабашвили
ВР
77
Эрик Губиев
ПЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
17
Руслан Дауров
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
8
Алан Хугаев
ОП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
30
Тарас Гаглоев
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
18
Таймураз Тобоев
ЦФ
4-2-1-3
99
Арапов
3
Гогличидзе
2
Бегич
46
Мамин
34
Маргасов
6
Сунгатулин
8
Аюпов
5
Егорычев
97
Ишков
10
Бикфалви
11
Ионов
4-1-3-1-1
25
Солдатенко
5
Багаев
15
Плиев
5
Татаев
45
Москаленчик
6
Макаров
6
Тарба
17
Кокоев
23
Нафиков
99
Абдоков
88
Чимези
97
Ишков
14
Мосин
14
Мосин
97
Ишков
5
Егорычев
24
Филипенко
24
Филипенко
5
Егорычев
6
Сунгатулин
27
Чудин
27
Чудин
6
Сунгатулин
11
Ионов
14
Железнов
14
Железнов
11
Ионов
10
Бикфалви
10
Секулич
10
Секулич
10
Бикфалви
5
Багаев
17
Дауров
17
Дауров
5
Багаев
88
Чимези
8
Хугаев
8
Хугаев
88
Чимези
45
Москаленчик
15
Цаллагов
15
Цаллагов
45
Москаленчик
17
Кокоев
30
Гаглоев
30
Гаглоев
17
Кокоев
99
Абдоков
18
Тобоев
18
Тобоев
99
Абдоков
Остались в запасе
Урал
Алания
86
Иван Кузнецов
ВР
25
Эмерсон
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
15
Валерий Бочеров
ОП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
18
Никита Морозов
АП
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Аверьянов
23
Георгий Натабашвили
ВР
77
Эрик Губиев
ПЗ
13
Азамат Засеев
ОП
11
Алан Чочиев
АП
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
Главный тренер
Султан Тазабаев
Остались в запасе
86
Иван Кузнецов
ВР
25
Эмерсон
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
15
Валерий Бочеров
ОП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
18
Никита Морозов
АП
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Остались в запасе
23
Георгий Натабашвили
ВР
77
Эрик Губиев
ПЗ
13
Азамат Засеев
ОП
11
Алан Чочиев
АП
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
Главный тренер
Евгений Аверьянов
Главный тренер
Султан Тазабаев
Статистика матча Урал - Алания
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Урал» против «Алании», 8-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 августа 2024 в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Урал» – «Алания»

«Урал» – «Алания»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Алания Урал
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