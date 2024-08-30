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  • «Интер» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 августа 2024

«Интер» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 августа 2024

30 августа 2024, 20:35
Интер
30.08.2024, пятница, 21:45
Италия. Серия А, 3 тур
4 : 0
Завершен
Аталанта
3' Б. Джимсити (АГ) 10' Н. Барелла 47' М. Тюрам 56' М. Тюрам
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Янн Зоммер
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
3
Маттео Дармиан
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
10
Лаутаро Мартинес
(К) ЦФ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Аталанта
29
Марко Карнесекки
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
15
Мартен де Рон
(К) ОП
4
Марко Брешианини
ЦП
13
Эдерсон
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
8
Марио Пашалич
АП
32
Матео Ретеги
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Интер
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
16
Давиде Фраттези
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
9
Мехди Тареми
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Аталанта
1
Руй Патрисиу
ВР
31
Франческо Росси
ВР
58
Томмазо Дель Лунго
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
99
Ваня Влахович
ЛВ
21
Федерико Касса
ЦП
52
Альберто Манцони
ЦП
43
Лоренцо Риччио
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
7
Хуан Куадрадо
ПП
2
Марко Палестра
ПВ
11
Адемола Лукман
ЦФ
3-2-3-2
1
Зоммер
28
Павар
15
Ачерби
95
Бастони
32
Димарко
3
Дармиан
22
Мхитарян
20
Чалханоглу
23
Барелла
9
Тюрам
10
Мартинес
4-1-2-2-1
29
Карнесекки
77
Дзаппакоста
16
Белланова
19
Джимсити
13
Руджери
15
де Рон
4
Брешианини
13
Эдерсон
10
Самарджич
8
Пашалич
32
Ретеги
95
Бастони
30
Аугусто
30
Аугусто
95
Бастони
20
Чалханоглу
8
Асллани
8
Асллани
20
Чалханоглу
23
Барелла
16
Фраттези
16
Фраттези
23
Барелла
9
Тюрам
9
Тареми
9
Тареми
9
Тюрам
10
Мартинес
7
Арнаутович
7
Арнаутович
10
Мартинес
16
Белланова
2
Толой
2
Толой
16
Белланова
77
Дзаппакоста
17
Де Кетеларе
17
Де Кетеларе
77
Дзаппакоста
10
Самарджич
2
Палестра
2
Палестра
10
Самарджич
Остались в запасе
Интер
Аталанта
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
7
Петр Зелински
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
1
Руй Патрисиу
ВР
31
Франческо Росси
ВР
58
Томмазо Дель Лунго
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
21
Федерико Касса
ЦП
52
Альберто Манцони
ЦП
43
Лоренцо Риччио
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
99
Ваня Влахович
ЛВ
11
Адемола Лукман
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
7
Петр Зелински
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Остались в запасе
1
Руй Патрисиу
ВР
31
Франческо Росси
ВР
58
Томмазо Дель Лунго
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
21
Федерико Касса
ЦП
52
Альберто Манцони
ЦП
43
Лоренцо Риччио
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
99
Ваня Влахович
ЛВ
11
Адемола Лукман
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Интер - Аталанта
2
Всего ударов по воротам
13
11
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
3
4
Нарушения
6
15
Офсайды
5
1
Количество передач
510
412
Сейвы
1
1
Точность передач %
90
89
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
1.32
1.21

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Интер» против «Аталанты», 3-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 августа 2024 в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Интер»«Аталанта»

«Интер» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Аталанта Интер
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