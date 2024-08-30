30.08.2024, пятница, 21:45
Италия. Серия А, 3 тур
Италия. Серия А, 3 тур
4 : 0
Завершен
Составы команд
Интер
Интер
3-2-3-2
1
Зоммер
28
Павар
15
Ачерби
95
Бастони
32
Димарко
3
Дармиан
22
Мхитарян
20
Чалханоглу
23
Барелла
9
Тюрам
10
Мартинес
4-1-2-2-1
29
Карнесекки
77
Дзаппакоста
16
Белланова
19
Джимсити
13
Руджери
15
де Рон
4
Брешианини
13
Эдерсон
10
Самарджич
8
Пашалич
32
Ретеги
95
Бастони
30
Аугусто
30
Аугусто
95
Бастони
20
Чалханоглу
8
Асллани
8
Асллани
20
Чалханоглу
23
Барелла
16
Фраттези
16
Фраттези
23
Барелла
9
Тюрам
9
Тареми
9
Тареми
9
Тюрам
10
Мартинес
7
Арнаутович
7
Арнаутович
10
Мартинес
16
Белланова
2
Толой
2
Толой
16
Белланова
77
Дзаппакоста
17
Де Кетеларе
17
Де Кетеларе
77
Дзаппакоста
10
Самарджич
2
Палестра
2
Палестра
10
Самарджич
Остались в запасе
Интер
Аталанта
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
7
Петр Зелински
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
1
Руй Патрисиу
ВР
31
Франческо Росси
ВР
58
Томмазо Дель Лунго
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
21
Федерико Касса
ЦП
52
Альберто Манцони
ЦП
43
Лоренцо Риччио
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
99
Ваня Влахович
ЛВ
11
Адемола Лукман
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
7
Петр Зелински
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Остались в запасе
1
Руй Патрисиу
ВР
31
Франческо Росси
ВР
58
Томмазо Дель Лунго
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
21
Федерико Касса
ЦП
52
Альберто Манцони
ЦП
43
Лоренцо Риччио
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
99
Ваня Влахович
ЛВ
11
Адемола Лукман
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Интер - Аталанта
2
Всего ударов по воротам
13
11
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
3
4
Нарушения
6
15
Офсайды
5
1
Количество передач
510
412
Сейвы
1
1
Точность передач %
90
89
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
1.32
1.21
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Интер» против «Аталанты», 3-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 августа 2024 в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Интер» – «Аталанта»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»