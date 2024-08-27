27.08.2024, вторник, 19:30
Россия. Кубок, группа D, 3 тур
Россия. Кубок, группа D, 3 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Факел
Факел
4-1-3-2
31
Беленов
71
Мастерной
72
Сенхаджи
92
Брызгалов
2
Черов
23
Якимов
77
Ивлев
7
Моцпан
77
Багателия
14
Аппаев
8
Багамаев
4-1-2-2-1
25
Нигматуллин
2
Тесленко
5
Ашурматов
44
Кузнецов
4
Нижегородов
7
Рахмоналиев
23
Безруков
88
Апшацев
11
Ломовицкий
8
Йочич
99
Шабанхаджай
23
Якимов
19
Селе
19
Селе
23
Якимов
7
Моцпан
16
Мертенс
16
Мертенс
7
Моцпан
72
Сенхаджи
47
Божин
47
Божин
72
Сенхаджи
99
Шабанхаджай
5
Вуячич
5
Вуячич
99
Шабанхаджай
88
Апшацев
21
Зотов
21
Зотов
88
Апшацев
8
Йочич
6
Иву
6
Иву
8
Йочич
44
Кузнецов
27
Чумич
27
Чумич
44
Кузнецов
Остались в запасе
Факел
Рубин
9
Илья Васин
ЦФ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
24
Шота Чихрадзе
ЦЗ
88
Виталий Гудиев
ВР
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
38
Евгений Ставер
ВР
11
Касра Тахери
ЦФ
86
Никита Корец
ВР
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
51
Илья Рожков
ПЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
96
Никита Васильев
ОП
12
Энри Мукба
ПВ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
9
Илья Васин
ЦФ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
24
Шота Чихрадзе
ЦЗ
88
Виталий Гудиев
ВР
Остались в запасе
38
Евгений Ставер
ВР
11
Касра Тахери
ЦФ
86
Никита Корец
ВР
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
51
Илья Рожков
ПЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
96
Никита Васильев
ОП
12
Энри Мукба
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Факел - Рубин
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Факел» против «Рубина», 3-й тур группового этапа Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 августа 2024 в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Факел» – «Рубин»
- Прямую трансляцию матча можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»