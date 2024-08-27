Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Факел» – «Рубин»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2024

«Факел» – «Рубин»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2024

27 августа 2024, 18:20
Факел
27.08.2024, вторник, 19:30
Россия. Кубок, группа D, 3 тур
0 : 2
Завершен
Рубин
41' Д. Кузнецов 84' Д. Шабанхаджай
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
31
Александр Беленов
ВР
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
2
Василий Черов
ПЗ
23
Вячеслав Якимов
ОП
77
Андрей Ивлев
АП
7
Никита Моцпан
АП
8
Абдулла Багамаев
ПВ
77
Лука Багателия
ПВ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Рубин
25
Артур Нигматуллин
ВР
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
2
Егор Тесленко
ЦЗ
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
44
Даниил Кузнецов
ЦЗ
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
23
Руслан Безруков
ЦП
88
Марат Апшацев
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Факел
88
Виталий Гудиев
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
24
Шота Чихрадзе
ЦЗ
19
Табо Селе
ОП
33
Ираклий Квеквескири
ОП
16
Дилан Мертенс
АП
9
Илья Васин
ЦФ
Рубин
38
Евгений Ставер
ВР
86
Никита Корец
ВР
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
5
Игор Вуячич
ЦЗ
51
Илья Рожков
ПЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
6
Угочукву Иву
ОП
96
Никита Васильев
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
12
Энри Мукба
ПВ
27
Никола Чумич
ПВ
11
Касра Тахери
ЦФ
4-1-3-2
31
Беленов
71
Мастерной
72
Сенхаджи
92
Брызгалов
2
Черов
23
Якимов
77
Ивлев
7
Моцпан
77
Багателия
14
Аппаев
8
Багамаев
4-1-2-2-1
25
Нигматуллин
2
Тесленко
5
Ашурматов
44
Кузнецов
4
Нижегородов
7
Рахмоналиев
23
Безруков
88
Апшацев
11
Ломовицкий
8
Йочич
99
Шабанхаджай
23
Якимов
19
Селе
19
Селе
23
Якимов
7
Моцпан
16
Мертенс
16
Мертенс
7
Моцпан
72
Сенхаджи
47
Божин
47
Божин
72
Сенхаджи
99
Шабанхаджай
5
Вуячич
5
Вуячич
99
Шабанхаджай
88
Апшацев
21
Зотов
21
Зотов
88
Апшацев
8
Йочич
6
Иву
6
Иву
8
Йочич
44
Кузнецов
27
Чумич
27
Чумич
44
Кузнецов
Остались в запасе
Факел
Рубин
9
Илья Васин
ЦФ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
24
Шота Чихрадзе
ЦЗ
88
Виталий Гудиев
ВР
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
38
Евгений Ставер
ВР
11
Касра Тахери
ЦФ
86
Никита Корец
ВР
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
51
Илья Рожков
ПЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
96
Никита Васильев
ОП
12
Энри Мукба
ПВ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
9
Илья Васин
ЦФ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
24
Шота Чихрадзе
ЦЗ
88
Виталий Гудиев
ВР
Остались в запасе
38
Евгений Ставер
ВР
11
Касра Тахери
ЦФ
86
Никита Корец
ВР
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
51
Илья Рожков
ПЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
96
Никита Васильев
ОП
12
Энри Мукба
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Факел - Рубин
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Факел» против «Рубина», 3-й тур группового этапа Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 августа 2024 в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Факел»«Рубин»

  • Прямую трансляцию матча можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
  • Также игру будет транслировать «Fonbet».

«Факел» – «Рубин»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Рубин Факел
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
1
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
3
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
1
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
5
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
3
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
2
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+