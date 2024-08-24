24.08.2024, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Англия. Премьер-лига, 2 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Астон Вилла
Астон Вилла
4-1-2-1-2
1
Мартинес
12
Динь
15
Конса
14
Торрес
2
Кэш
24
Онана
7
МакГинн
18
Тилеманс
17
Роджерс
11
Уоткинс
17
Бэйли
4-1-1-3-1
1
Райя
2
Салиба
6
Габриэль
12
Тимбер
4
Уайт
41
Райс
18
Парти
7
Сака
8
Эдегор
7
Мартинелли
29
Хаверц
12
Динь
22
Матсен
22
Матсен
12
Динь
2
Кэш
18
Неделькович
18
Неделькович
2
Кэш
24
Онана
6
Баркли
6
Баркли
24
Онана
7
МакГинн
41
Рэмзи
41
Рэмзи
7
МакГинн
11
Уоткинс
22
Дуран
22
Дуран
11
Уоткинс
12
Тимбер
33
Калафьори
33
Калафьори
12
Тимбер
7
Мартинелли
19
Троссард
19
Троссард
7
Мартинелли
7
Сака
17
Нелсон
17
Нелсон
7
Сака
Остались в запасе
Астон Вилла
Арсенал
46
Джо Гаучи
ВР
34
Диего Карлос
ЦЗ
11
Джейден Филоджин
ЛВ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
18
Итан Нванери
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
46
Джо Гаучи
ВР
34
Диего Карлос
ЦЗ
11
Джейден Филоджин
ЛВ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Остались в запасе
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
18
Итан Нванери
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Астон Вилла - Арсенал
1
3
Всего ударов по воротам
11
9
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
4
1
Нарушения
8
15
Офсайды
3
1
Количество передач
321
501
Сейвы
2
3
Точность передач %
82
91
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
1.35
1.07
Смотреть прямую трансляцию матча «Астон Вилла» против «Арсенала», 2-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 августа 2024 в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Астон Вилла» – «Арсенал»
- Матч можно посмотреть на канале «SportCast».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»