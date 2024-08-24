Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча «Астон Вилла» против «Арсенала», 2-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 августа 2024 в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Астон Вилла» – «Арсенал»