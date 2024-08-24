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  • «Астон Вилла» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2024

«Астон Вилла» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2024

24 августа 2024, 18:20
Астон Вилла
24.08.2024, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 2 тур
0 : 2
Завершен
Арсенал
67' Л. Троссард 77' Т. Парти
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
17
Морган Роджерс
ЛВ
24
Амаду Онана
ОП
7
Джон МакГинн
(К) ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
17
Леон Бэйли
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
18
Томас Парти
ЦП
8
Мартин Эдегор
(К) АП
7
Букайо Сака
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Астон Вилла
46
Джо Гаучи
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
18
Коста Неделькович
ПЗ
11
Джейден Филоджин
ЛВ
6
Росс Баркли
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
22
Джон Дуран
ЦФ
Арсенал
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
18
Итан Нванери
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
17
Рис Нелсон
ПВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Мартинес
12
Динь
15
Конса
14
Торрес
2
Кэш
24
Онана
7
МакГинн
18
Тилеманс
17
Роджерс
11
Уоткинс
17
Бэйли
4-1-1-3-1
1
Райя
2
Салиба
6
Габриэль
12
Тимбер
4
Уайт
41
Райс
18
Парти
7
Сака
8
Эдегор
7
Мартинелли
29
Хаверц
12
Динь
22
Матсен
22
Матсен
12
Динь
2
Кэш
18
Неделькович
18
Неделькович
2
Кэш
24
Онана
6
Баркли
6
Баркли
24
Онана
7
МакГинн
41
Рэмзи
41
Рэмзи
7
МакГинн
11
Уоткинс
22
Дуран
22
Дуран
11
Уоткинс
12
Тимбер
33
Калафьори
33
Калафьори
12
Тимбер
7
Мартинелли
19
Троссард
19
Троссард
7
Мартинелли
7
Сака
17
Нелсон
17
Нелсон
7
Сака
Остались в запасе
Астон Вилла
Арсенал
46
Джо Гаучи
ВР
34
Диего Карлос
ЦЗ
11
Джейден Филоджин
ЛВ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
18
Итан Нванери
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
46
Джо Гаучи
ВР
34
Диего Карлос
ЦЗ
11
Джейден Филоджин
ЛВ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Остались в запасе
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
18
Итан Нванери
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Астон Вилла - Арсенал
1
3
Всего ударов по воротам
11
9
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
4
1
Нарушения
8
15
Офсайды
3
1
Количество передач
321
501
Сейвы
2
3
Точность передач %
82
91
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
1.35
1.07

Смотреть прямую трансляцию матча «Астон Вилла» против «Арсенала», 2-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 августа 2024 в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Астон Вилла» – «Арсенал»

  • Матч можно посмотреть на канале «SportCast».
  • Также игру будет транслировать «Bettery».

«Астон Вилла» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Арсенал Астон Вилла
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