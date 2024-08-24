24.08.2024, суббота, 17:30
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Россия. Премьер-лига, 6 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Факел
Факел
3-2-3-2
88
Гудиев
88
Дзиов
20
Юрганов
47
Божин
88
Щетинин
33
Квеквескири
11
Браими
99
Гиоргобиани
10
Альшин
20
Марков
98
Ильин
4-1-3-2
57
Москвичев
12
Малых
4
Хотулев
27
Прохин
81
Сидоров
6
Горбани
26
Марин
8
Башич
11
Мансилья
11
Сахархизан
5
Михайлов
11
Браими
71
Мастерной
71
Мастерной
11
Браими
98
Ильин
23
Якимов
23
Якимов
98
Ильин
33
Квеквескири
16
Мертенс
16
Мертенс
33
Квеквескири
99
Гиоргобиани
7
Моцпан
7
Моцпан
99
Гиоргобиани
20
Марков
14
Аппаев
14
Аппаев
20
Марков
81
Сидоров
88
Караташ
88
Караташ
81
Сидоров
5
Михайлов
8
Коваленко
8
Коваленко
5
Михайлов
26
Марин
20
Рыбчинский
20
Рыбчинский
26
Марин
11
Сахархизан
9
Оганесян
9
Оганесян
11
Сахархизан
12
Малых
50
Куэро
50
Куэро
12
Малых
Остались в запасе
Факел
Оренбург
31
Александр Беленов
ВР
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
77
Андрей Ивлев
АП
8
Абдулла Багамаев
ПВ
77
Лука Багателия
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
1
Алексей Кеняйкин
ВР
38
Артем Касимов
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
96
Алексей Барановский
АП
Главный тренер
Давид Деограсия
Остались в запасе
31
Александр Беленов
ВР
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
77
Андрей Ивлев
АП
8
Абдулла Багамаев
ПВ
77
Лука Багателия
ПВ
Остались в запасе
1
Алексей Кеняйкин
ВР
38
Артем Касимов
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
96
Алексей Барановский
АП
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Главный тренер
Давид Деограсия
Статистика матча Факел - Оренбург
4
4
Всего ударов по воротам
9
14
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
4
3
Нарушения
15
10
Офсайды
4
1
Количество передач
209
400
Сейвы
3
1
Точность передач %
59
75
Удары мимо ворот
3
9
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
4
6
Смотреть прямую трансляцию матча «Факел» против «Оренбурга», 6-й тур Российской Премьер-Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 августа 2024 в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Факел» – «Оренбург»
- Матч можно посмотреть на телеканале «Матч ПРЕМЬЕР».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»