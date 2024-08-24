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  • «Факел» – «Оренбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2024

«Факел» – «Оренбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2024

24 августа 2024, 16:20
Факел
24.08.2024, суббота, 17:30
Россия. Премьер-лига, 6 тур
1 : 0
Завершен
Оренбург
62' Н. Гиоргобиани
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
88
Виталий Гудиев
ВР
88
Макс Дзиов
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
11
Мохамед Браими
ЛВ
88
Михаил Щетинин
ОП
33
Ираклий Квеквескири
(К) ОП
99
Николай Гиоргобиани
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
98
Владимир Ильин
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Оренбург
57
Богдан Москвичев
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
12
Андрей Малых
(К) ПЗ
26
Химми Марин
ЛВ
11
Брайан Мансилья
ЛВ
6
Мохаммад Горбани
ОП
5
Ярослав Михайлов
АП
8
Иван Башич
АП
11
Саид Сахархизан
ЦФ
Главный тренер
Давид Деограсия
Факел
31
Александр Беленов
ВР
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
23
Вячеслав Якимов
ОП
77
Андрей Ивлев
АП
16
Дилан Мертенс
АП
7
Никита Моцпан
АП
8
Абдулла Багамаев
ПВ
77
Лука Багателия
ПВ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Оренбург
1
Алексей Кеняйкин
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
38
Артем Касимов
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
8
Александр Коваленко
ЦП
96
Алексей Барановский
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
9
Степан Оганесян
ПВ
50
Джастин Куэро
ЦФ
3-2-3-2
88
Гудиев
88
Дзиов
20
Юрганов
47
Божин
88
Щетинин
33
Квеквескири
11
Браими
99
Гиоргобиани
10
Альшин
20
Марков
98
Ильин
4-1-3-2
57
Москвичев
12
Малых
4
Хотулев
27
Прохин
81
Сидоров
6
Горбани
26
Марин
8
Башич
11
Мансилья
11
Сахархизан
5
Михайлов
11
Браими
71
Мастерной
71
Мастерной
11
Браими
98
Ильин
23
Якимов
23
Якимов
98
Ильин
33
Квеквескири
16
Мертенс
16
Мертенс
33
Квеквескири
99
Гиоргобиани
7
Моцпан
7
Моцпан
99
Гиоргобиани
20
Марков
14
Аппаев
14
Аппаев
20
Марков
81
Сидоров
88
Караташ
88
Караташ
81
Сидоров
5
Михайлов
8
Коваленко
8
Коваленко
5
Михайлов
26
Марин
20
Рыбчинский
20
Рыбчинский
26
Марин
11
Сахархизан
9
Оганесян
9
Оганесян
11
Сахархизан
12
Малых
50
Куэро
50
Куэро
12
Малых
Остались в запасе
Факел
Оренбург
31
Александр Беленов
ВР
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
77
Андрей Ивлев
АП
8
Абдулла Багамаев
ПВ
77
Лука Багателия
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
1
Алексей Кеняйкин
ВР
38
Артем Касимов
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
96
Алексей Барановский
АП
Главный тренер
Давид Деограсия
Остались в запасе
31
Александр Беленов
ВР
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
77
Андрей Ивлев
АП
8
Абдулла Багамаев
ПВ
77
Лука Багателия
ПВ
Остались в запасе
1
Алексей Кеняйкин
ВР
38
Артем Касимов
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
96
Алексей Барановский
АП
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Главный тренер
Давид Деограсия
Статистика матча Факел - Оренбург
4
4
Всего ударов по воротам
9
14
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
4
3
Нарушения
15
10
Офсайды
4
1
Количество передач
209
400
Сейвы
3
1
Точность передач %
59
75
Удары мимо ворот
3
9
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
4
6

Смотреть прямую трансляцию матча «Факел» против «Оренбурга», 6-й тур Российской Премьер-Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 августа 2024 в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Факел» – «Оренбург»

«Факел» – «Оренбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Оренбург Факел
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