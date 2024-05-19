Рома
19.05.2024, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 37 тур
Италия. Серия А, 37 тур
1 : 0
Идет второй тайм 89‘
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П1
1.03
Х
15
П2
100
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Дженоа
79' Р. Лукаку
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
99
Миле Свилар
ВР
69
Анхелиньо
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
43
Расмус Кристенсен
ПЗ
16
Леандро Паредес
ОП
4
Бриан Кристанте
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
(К) АП
35
Томмазо Бальданци
АП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
90
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Дженоа
1
Хосеп Мартинес
ВР
3
Аарон Мартин
ЛЗ
14
Алессандро Вольяччо
ЦЗ
22
Йохан Васкес
ЦЗ
4
Кони Де Винтер
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
47
Милан Бадель
(К) ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
32
Мортен Френдруп
ЦП
11
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
19
Матео Ретеги
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Рома
1
Руй Патрисиу
ВР
63
Пьетро Боер
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
3
Дин Хейзен
ЦЗ
14
Диего Льоренте
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
19
Зеки Челик
ПЗ
20
Ренату Саншеш
ЦП
52
Эдоардо Бове
ЦП
22
Уссем Ауа
ЦП
67
Жоау Кошта
ПВ
21
Пауло Дибала
ЦФ
9
Тэмми Абрахам
ЦФ
17
Сердар Азмун
ЦФ
Дженоа
16
Никола Леали
ВР
39
Даниэле Соммарива
ВР
55
Ригесиано Хапс
ЛЗ
33
Алан Маттурро
ЦЗ
23
Джорджо Читтадини
ЦЗ
13
Маттиа Бани
ЦЗ
90
Джед Спенс
ПЗ
41
Christos Papadopoulos
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
5
Эмиль Бохинен
ЦП
17
Руслан Малиновский
АП
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
18
Калеб Экубан
ЦФ
9
Витинья
ЦФ
30
Давид Анкейе
ЦФ
4-1-1-3-1
99
Свилар
69
Анхелиньо
23
Манчини
5
Н'Дика
43
Кристенсен
16
Паредес
4
Кристанте
92
Эль-Шаарави
35
Бальданци
7
Пеллегрини
90
Лукаку
3-2-3-1-1
1
Мартинес
14
Вольяччо
22
Васкес
4
Де Винтер
20
Сабелли
3
Мартин
47
Бадель
2
Торсбю
32
Френдруп
11
Гюдмюндссон
19
Ретеги
7
Пеллегрини
21
Дибала
21
Дибала
7
Пеллегрини
8
Строотман
8
Строотман
47
Бадель
17
Малиновский
17
Малиновский
47
Бадель
18
Экубан
18
Экубан
14
Вольяччо
9
Витинья
9
Витинья
14
Вольяччо
Остались в запасе
Рома
Дженоа
1
Руй Патрисиу
ВР
63
Пьетро Боер
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
3
Дин Хейзен
ЦЗ
14
Диего Льоренте
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
19
Зеки Челик
ПЗ
20
Ренату Саншеш
ЦП
52
Эдоардо Бове
ЦП
22
Уссем Ауа
ЦП
67
Жоау Кошта
ПВ
9
Тэмми Абрахам
ЦФ
17
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
16
Никола Леали
ВР
39
Даниэле Соммарива
ВР
55
Ригесиано Хапс
ЛЗ
33
Алан Маттурро
ЦЗ
23
Джорджо Читтадини
ЦЗ
13
Маттиа Бани
ЦЗ
90
Джед Спенс
ПЗ
41
Christos Papadopoulos
ЦП
5
Эмиль Бохинен
ЦП
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
30
Давид Анкейе
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Остались в запасе
1
Руй Патрисиу
ВР
63
Пьетро Боер
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
3
Дин Хейзен
ЦЗ
14
Диего Льоренте
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
19
Зеки Челик
ПЗ
20
Ренату Саншеш
ЦП
52
Эдоардо Бове
ЦП
22
Уссем Ауа
ЦП
67
Жоау Кошта
ПВ
9
Тэмми Абрахам
ЦФ
17
Сердар Азмун
ЦФ
Остались в запасе
16
Никола Леали
ВР
39
Даниэле Соммарива
ВР
55
Ригесиано Хапс
ЛЗ
33
Алан Маттурро
ЦЗ
23
Джорджо Читтадини
ЦЗ
13
Маттиа Бани
ЦЗ
90
Джед Спенс
ПЗ
41
Christos Papadopoulos
ЦП
5
Эмиль Бохинен
ЦП
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
30
Давид Анкейе
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Главный тренер
Альберто Джилардино
Статистика матча Рома - Дженоа
2
1
Всего ударов по воротам
15
8
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
58
0
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Рома» против «Дженоа», 37-й тур Серии А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 мая 2024, в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рома» – «Дженоа»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Игру будет транслировать «Фонбет».