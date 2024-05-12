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    • «Аталанта» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2024

    «Аталанта» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2024

    Аталанта
    12.05.2024, воскресенье, 21:45
    Италия. Серия А, 36 тур
    - : -
    Не начался
    Смотреть трансляцию
    П1
    1.9
    Х
    3.9
    П2
    4.2
    Реклама, 18+
    Рома
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Аталанта
    29
    Марко Карнесекки
    ВР
    22
    Маттео Руджери
    ЛЗ
    4
    Исак Хайен
    ЦЗ
    19
    Берат Джимсити
    ЦЗ
    33
    Ханс Хатебур
    ПЗ
    15
    Мартен де Рон
    ОП
    7
    Теун Коопмейнерс
    ОП
    13
    Эдерсон
    ЦП
    17
    Шарль Де Кетеларе
    АП
    8
    Марио Пашалич
    АП
    90
    Джанлука Скамакка
    ЦФ
    Главный тренер
    Джан Пьеро Гасперини
    Рома
    99
    Миле Свилар
    ВР
    69
    Анхелиньо
    ЛЗ
    5
    Эван Н'Дика
    ЦЗ
    23
    Джанлука Манчини
    ЦЗ
    43
    Расмус Кристенсен
    ПЗ
    16
    Леандро Паредес
    ОП
    4
    Бриан Кристанте
    ЦП
    7
    Лоренцо Пеллегрини
    АП
    35
    Томмазо Бальданци
    АП
    92
    Стефан Эль-Шаарави
    ЛВ
    90
    Ромелу Лукаку
    ЦФ
    Главный тренер
    Даниэле Де Росси
    Аталанта
    31
    Франческо Росси
    ВР
    1
    Хуан Муссо
    ВР
    20
    Митчел Баккер
    ЛЗ
    53
    Пьетро Коми
    ЦЗ
    43
    Джованни Бонфанти
    ЦЗ
    2
    Рафаэл Толой
    ЦЗ
    42
    Джорджо Скальвини
    ЦЗ
    77
    Давиде Дзаппакоста
    ПЗ
    25
    Мишель Адопо
    ЦП
    59
    Алексей Миранчук
    АП
    45
    Марко Палестра
    ПВ
    10
    Эль Билал Туре
    ЦФ
    11
    Адемола Лукман
    ЦФ
    Рома
    63
    Пьетро Боер
    ВР
    1
    Руй Патрисиу
    ВР
    59
    Никола Залевски
    ЛЗ
    14
    Диего Льоренте
    ЦЗ
    6
    Крис Смоллинг
    ЦЗ
    3
    Дин Хейзен
    ЦЗ
    19
    Зеки Челик
    ПЗ
    2
    Рик Карсдорп
    ПЗ
    61
    Никколо Писилли
    ЦП
    22
    Уссем Ауа
    ЦП
    52
    Эдоардо Бове
    ЦП
    67
    Жоау Кошта
    ПВ
    17
    Сердар Азмун
    ЦФ
    9
    Тэмми Абрахам
    ЦФ
    4-2-1-2-1
    29
    Карнесекки
    22
    Руджери
    4
    Хайен
    19
    Джимсити
    33
    Хатебур
    15
    де Рон
    7
    Коопмейнерс
    13
    Эдерсон
    8
    Пашалич
    17
    Де Кетеларе
    90
    Скамакка
    4-1-1-3-1
    99
    Свилар
    43
    Кристенсен
    5
    Н'Дика
    23
    Манчини
    69
    Анхелиньо
    16
    Паредес
    4
    Кристанте
    7
    Пеллегрини
    35
    Бальданци
    92
    Эль-Шаарави
    90
    Лукаку
    Остались в запасе
    Аталанта
    Рома
    31
    Франческо Росси
    ВР
    1
    Хуан Муссо
    ВР
    20
    Митчел Баккер
    ЛЗ
    53
    Пьетро Коми
    ЦЗ
    43
    Джованни Бонфанти
    ЦЗ
    2
    Рафаэл Толой
    ЦЗ
    42
    Джорджо Скальвини
    ЦЗ
    77
    Давиде Дзаппакоста
    ПЗ
    25
    Мишель Адопо
    ЦП
    59
    Алексей Миранчук
    АП
    45
    Марко Палестра
    ПВ
    10
    Эль Билал Туре
    ЦФ
    11
    Адемола Лукман
    ЦФ
    Главный тренер
    Джан Пьеро Гасперини
    63
    Пьетро Боер
    ВР
    1
    Руй Патрисиу
    ВР
    59
    Никола Залевски
    ЛЗ
    14
    Диего Льоренте
    ЦЗ
    6
    Крис Смоллинг
    ЦЗ
    3
    Дин Хейзен
    ЦЗ
    19
    Зеки Челик
    ПЗ
    2
    Рик Карсдорп
    ПЗ
    61
    Никколо Писилли
    ЦП
    22
    Уссем Ауа
    ЦП
    52
    Эдоардо Бове
    ЦП
    67
    Жоау Кошта
    ПВ
    17
    Сердар Азмун
    ЦФ
    9
    Тэмми Абрахам
    ЦФ
    Главный тренер
    Даниэле Де Росси
    Остались в запасе
    31
    Франческо Росси
    ВР
    1
    Хуан Муссо
    ВР
    20
    Митчел Баккер
    ЛЗ
    53
    Пьетро Коми
    ЦЗ
    43
    Джованни Бонфанти
    ЦЗ
    2
    Рафаэл Толой
    ЦЗ
    42
    Джорджо Скальвини
    ЦЗ
    77
    Давиде Дзаппакоста
    ПЗ
    25
    Мишель Адопо
    ЦП
    59
    Алексей Миранчук
    АП
    45
    Марко Палестра
    ПВ
    10
    Эль Билал Туре
    ЦФ
    11
    Адемола Лукман
    ЦФ
    Остались в запасе
    63
    Пьетро Боер
    ВР
    1
    Руй Патрисиу
    ВР
    59
    Никола Залевски
    ЛЗ
    14
    Диего Льоренте
    ЦЗ
    6
    Крис Смоллинг
    ЦЗ
    3
    Дин Хейзен
    ЦЗ
    19
    Зеки Челик
    ПЗ
    2
    Рик Карсдорп
    ПЗ
    61
    Никколо Писилли
    ЦП
    22
    Уссем Ауа
    ЦП
    52
    Эдоардо Бове
    ЦП
    67
    Жоау Кошта
    ПВ
    17
    Сердар Азмун
    ЦФ
    9
    Тэмми Абрахам
    ЦФ
    Главный тренер
    Джан Пьеро Гасперини
    Главный тренер
    Даниэле Де Росси
    Статистика матча Аталанта - Рома
    Всего ударов по воротам
    0
    0
    Удары в створ
    0
    0
    Владение мячом %
    0
    0
    Красные карточки
    0
    0
    Желтые карточки
    0
    0
    Угловые удары
    0
    0
    Нарушения
    0
    0
    Офсайды
    0
    0
    Количество передач
    0
    0
    Сейвы
    0
    0
    Точность передач %
    0
    0
    Удары мимо ворот
    0
    0
    Блокированные удары
    0
    0
    Удары из пределов штрафной
    0
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    0
    0
    xG (ожидаемые голы)
    0
    0
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Аталанта» против «Ромы», 36-й тур Серии А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 мая 2024, в 21:45 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аталанта»«Рома»

    «Аталанта» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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