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    • «Вильярреал» – «Севилья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2024

    «Вильярреал» – «Севилья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2024

    Вильярреал
    11.05.2024, суббота, 17:15
    Испания. Примера, 35 тур
    - : -
    Не начался
    Смотреть трансляцию
    П1
    1.9
    Х
    4
    П2
    3.9
    Реклама, 18+
    Севилья
    Составы команд
    Стартовые составы
    Расстановка
    Предварительные составы по версии «Бомбардира»
    Вильярреал
    13
    Филип Реннинген Йоргенсен
    ВР
    18
    Айсса Манди
    ЛЗ
    2
    Йерсон Москера
    ЦЗ
    3
    Рауль Альбиоль
    ЦЗ
    17
    Кико Фемения
    ПЗ
    16
    Алехандро Баэна
    ЛП
    4
    Франсис Коклен
    ЦП
    10
    Даниэль Парехо
    ЦП
    27
    Илиас Акомах
    ПП
    11
    Александр Сорлот
    ЦФ
    9
    Гонсало Гедеш
    ЦФ
    Главный тренер
    Марселино Гарсия Тораль
    Севилья
    13
    Эрьян Нюланд
    ВР
    22
    Танги Ньянзу
    ЦЗ
    2
    Кике Салас
    ЦЗ
    4
    Серхио Рамос
    ЦЗ
    19
    Маркос Акунья
    ЛП
    42
    Люсьен Агум
    ЦП
    5
    Лукас Окампос
    ЦП
    24
    Бубакари Сумаре
    ЦП
    17
    Махамаду Сусохо
    ЦП
    16
    Хесус Навас
    ПП
    15
    Юссеф Эн-Несири
    ЦФ
    Главный тренер
    Кике Санчес Флорес
    4-4-2
    13
    Йоргенсен
    18
    Манди
    2
    Москера
    3
    Альбиоль
    17
    Фемения
    16
    Баэна
    4
    Коклен
    10
    Парехо
    27
    Акомах
    9
    Гедеш
    11
    Сорлот
    3-5-1-1
    13
    Нюланд
    22
    Ньянзу
    2
    Салас
    4
    Рамос
    16
    Навас
    5
    Окампос
    24
    Сумаре
    17
    Сусохо
    19
    Акунья
    42
    Агум
    15
    Эн-Несири
    Остались в запасе
    Вильярреал
    Севилья
    Главный тренер
    Марселино Гарсия Тораль
    Главный тренер
    Кике Санчес Флорес
    Главный тренер
    Марселино Гарсия Тораль
    Главный тренер
    Кике Санчес Флорес
    Статистика матча Вильярреал - Севилья
    Всего ударов по воротам
    0
    0
    Удары в створ
    0
    0
    Владение мячом %
    0
    0
    Красные карточки
    0
    0
    Желтые карточки
    0
    0
    Угловые удары
    0
    0
    Нарушения
    0
    0
    Офсайды
    0
    0
    Количество передач
    0
    0
    Сейвы
    0
    0
    Точность передач %
    0
    0
    Удары мимо ворот
    0
    0
    Блокированные удары
    0
    0
    Удары из пределов штрафной
    0
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    0
    0
    xG (ожидаемые голы)
    0
    0
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Вильярреал» против «Севильи», 35-й тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 мая 2024, в 17:15 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вильярреал» – «Севилья»

    «Вильярреал» – «Севилья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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