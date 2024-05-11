Вильярреал
11.05.2024, суббота, 17:15
Испания. Примера, 35 тур
Испания. Примера, 35 тур
- : -
Не начался
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П1
1.9
Х
4
П2
3.9
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Севилья
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Вильярреал
13
Филип Реннинген Йоргенсен
ВР
18
Айсса Манди
ЛЗ
2
Йерсон Москера
ЦЗ
3
Рауль Альбиоль
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
16
Алехандро Баэна
ЛП
4
Франсис Коклен
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
27
Илиас Акомах
ПП
11
Александр Сорлот
ЦФ
9
Гонсало Гедеш
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Севилья
13
Эрьян Нюланд
ВР
22
Танги Ньянзу
ЦЗ
2
Кике Салас
ЦЗ
4
Серхио Рамос
ЦЗ
19
Маркос Акунья
ЛП
42
Люсьен Агум
ЦП
5
Лукас Окампос
ЦП
24
Бубакари Сумаре
ЦП
17
Махамаду Сусохо
ЦП
16
Хесус Навас
ПП
15
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
4-4-2
13
Йоргенсен
18
Манди
2
Москера
3
Альбиоль
17
Фемения
16
Баэна
4
Коклен
10
Парехо
27
Акомах
9
Гедеш
11
Сорлот
3-5-1-1
13
Нюланд
22
Ньянзу
2
Салас
4
Рамос
16
Навас
5
Окампос
24
Сумаре
17
Сусохо
19
Акунья
42
Агум
15
Эн-Несири
Остались в запасе
Вильярреал
Севилья
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Статистика матча Вильярреал - Севилья
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Вильярреал» против «Севильи», 35-й тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 мая 2024, в 17:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вильярреал» – «Севилья»
- Мат можно посмотреть на канале «Okko».
- Игру будет транслировать «Фонбет».