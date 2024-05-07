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    • «ПСЖ» – «Боруссия» Д: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 мая 2024

    «ПСЖ» – «Боруссия» Д: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 мая 2024

    ПСЖ
    07.05.2024, вторник, 22:00
    Лига чемпионов, 1/2 финала
    - : -
    Не начался
    Смотреть трансляцию
    П1
    1.54
    Х
    4.45
    П2
    6.2
    Реклама, 18+
    Боруссия Д
    Составы команд
    Стартовые составы
    Расстановка
    Предварительные составы по версии «Бомбардира»
    ПСЖ
    99
    Джанлуиджи Доннарумма
    ВР
    25
    Нуну Мендеш
    ЛЗ
    5
    Маркиньос
    ЦЗ
    21
    Люка Эрнандес
    ЦЗ
    2
    Ашраф Хакими
    ПЗ
    17
    Витинья
    ЦП
    33
    Варрен Заир-Эмери
    ЦП
    8
    Фабиан Руис
    ЦП
    29
    Брэдли Барколя
    ЦФ
    7
    Килиан Мбаппе
    ЦФ
    10
    Усман Дембеле
    ЦФ
    Главный тренер
    Луис Энрике
    Боруссия Д
    1
    Грегор Кобель
    ВР
    22
    Ян Матсен
    ЛЗ
    15
    Матс Хуммельс
    ЦЗ
    4
    Нико Шлоттербек
    ЦЗ
    26
    Юлиан Рюэрсон
    ПЗ
    19
    Юлиан Брандт
    ЦП
    20
    Марсель Забитцер
    ЦП
    27
    Карим Адейеми
    ЦП
    10
    Джейдон Санчо
    ЦП
    23
    Эмре Джан
    ЦП
    14
    Никлас Фуллкруг
    ЦФ
    Главный тренер
    Эдин Терзич
    4-3-3
    99
    Доннарумма
    25
    Мендеш
    5
    Маркиньос
    21
    Эрнандес
    2
    Хакими
    17
    Витинья
    33
    Заир-Эмери
    8
    Руис
    10
    Дембеле
    7
    Мбаппе
    29
    Барколя
    4-5-1
    1
    Кобель
    26
    Рюэрсон
    15
    Хуммельс
    4
    Шлоттербек
    22
    Матсен
    19
    Брандт
    27
    Адейеми
    10
    Санчо
    23
    Джан
    20
    Забитцер
    14
    Фуллкруг
    Остались в запасе
    ПСЖ
    Боруссия Д
    Главный тренер
    Луис Энрике
    Главный тренер
    Эдин Терзич
    Главный тренер
    Луис Энрике
    Главный тренер
    Эдин Терзич
    Статистика матча ПСЖ - Боруссия Д
    Всего ударов по воротам
    0
    0
    Удары в створ
    0
    0
    Владение мячом %
    0
    0
    Красные карточки
    0
    0
    Желтые карточки
    0
    0
    Угловые удары
    0
    0
    Нарушения
    0
    0
    Офсайды
    0
    0
    Количество передач
    0
    0
    Сейвы
    0
    0
    Точность передач %
    0
    0
    Удары мимо ворот
    0
    0
    Блокированные удары
    0
    0
    Удары из пределов штрафной
    0
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    0
    0
    xG (ожидаемые голы)
    0
    0
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «ПСЖ» против дортмундской «Боруссии» , 1/2 финала Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 мая 2024, в 22:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» – «Боруссия» Д

    «ПСЖ» – «Боруссия» Д: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 мая 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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