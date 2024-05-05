Рома
05.05.2024, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 35 тур
Италия. Серия А, 35 тур
1 : 1
Матч завершен
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Ювентус
15' Р. Лукаку
31' Бремер
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
99
Миле Свилар
ВР
69
Анхелиньо
ЛЗ
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
14
Диего Льоренте
ЦЗ
43
Расмус Кристенсен
ПЗ
16
Леандро Паредес
ОП
4
Бриан Кристанте
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
(К) АП
35
Томмазо Бальданци
АП
21
Пауло Дибала
ЦФ
90
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Ювентус
1
Войцех Щесны
ВР
27
Андреа Камбьясо
ЛЗ
3
Бремер
ЦЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
6
Данило
(К) ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
25
Адриан Рабьо
ЦП
16
Уэстон МакКенни
ЦП
7
Федерико Кьеза
ЛВ
9
Душан Влахович
ЦФ
22
Тимоти Веа
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Рома
1
Руй Патрисиу
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
3
Дин Хейзен
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
19
Зеки Челик
ПЗ
22
Уссем Ауа
ЦП
52
Эдоардо Бове
ЦП
20
Ренату Саншеш
ЦП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
67
Жоау Кошта
ПВ
9
Тэмми Абрахам
ЦФ
17
Сердар Азмун
ЦФ
Ювентус
36
Маттиа Перин
ВР
23
Карло Пинсольо
ВР
33
Тиагу Джало
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
2
Маттиа Де Шильо
ПЗ
11
Филип Костич
ЛП
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
26
Карлос Алькарас
ЦП
20
Фабио Миретти
ЦП
17
Самуэль Айлинг
ЛВ
18
Мойзе Кен
ЦФ
14
Аркадиуш Милик
ЦФ
4-1-1-2-2
99
Свилар
69
Анхелиньо
5
Н'Дика
14
Льоренте
43
Кристенсен
16
Паредес
4
Кристанте
35
Бальданци
7
Пеллегрини
90
Лукаку
21
Дибала
4-1-2-1-2
1
Щесны
6
Данило
3
Бремер
4
Гатти
27
Камбьясо
5
Локателли
25
Рабьо
16
МакКенни
7
Кьеза
22
Веа
9
Влахович
21
Дибала
59
Залевски
59
Залевски
21
Дибала
7
Пеллегрини
52
Бове
52
Бове
7
Пеллегрини
90
Лукаку
9
Абрахам
9
Абрахам
90
Лукаку
35
Бальданци
17
Азмун
17
Азмун
35
Бальданци
22
Веа
11
Костич
11
Костич
22
Веа
27
Камбьясо
26
Алькарас
26
Алькарас
27
Камбьясо
7
Кьеза
18
Кен
18
Кен
7
Кьеза
9
Влахович
14
Милик
14
Милик
9
Влахович
Остались в запасе
Рома
Ювентус
1
Руй Патрисиу
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
3
Дин Хейзен
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
19
Зеки Челик
ПЗ
22
Уссем Ауа
ЦП
20
Ренату Саншеш
ЦП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
67
Жоау Кошта
ПВ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
36
Маттиа Перин
ВР
23
Карло Пинсольо
ВР
33
Тиагу Джало
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
2
Маттиа Де Шильо
ПЗ
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
20
Фабио Миретти
ЦП
17
Самуэль Айлинг
ЛВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
1
Руй Патрисиу
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
3
Дин Хейзен
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
19
Зеки Челик
ПЗ
22
Уссем Ауа
ЦП
20
Ренату Саншеш
ЦП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
67
Жоау Кошта
ПВ
Остались в запасе
36
Маттиа Перин
ВР
23
Карло Пинсольо
ВР
33
Тиагу Джало
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
2
Маттиа Де Шильо
ПЗ
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
20
Фабио Миретти
ЦП
17
Самуэль Айлинг
ЛВ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Рома - Ювентус
1
2
Всего ударов по воротам
19
16
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
61
39
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
9
6
Смотреть прямую трансляцию матча «Рома» против «Ювентуса», 35-й тур Серии А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 мая 2024, в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рома» – «Ювентус»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
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