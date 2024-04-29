Сочи
29.04.2024, понедельник, 17:30
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Россия. Премьер-лига, 26 тур
0 : 0
Матч завершен
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Факел
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
1
Максим Рудаков
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
3
Ваня Дркушич
(К) ЦЗ
33
Марсело Алвес
ЦЗ
19
Алексей Сутормин
ПЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
21
Игнасио Сааведра
ОП
14
Кирилл Кравцов
ОП
77
Александар Юкич
АП
10
Серхио Кордова
ЦФ
23
Сауль Гуарирапа
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
Факел
31
Александр Беленов
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
22
Игорь Юрганов
ЦЗ
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
23
Вячеслав Якимов
ОП
33
Ираклий Квеквескири
(К) ОП
7
Роман Акбашев
ЦП
11
Никита Моцпан
АП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Сочи
35
Александр Дегтев
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
25
Яхья Аттиат-Алла
ЛЗ
2
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
71
Юрий Медведев
ПЗ
5
Викторьен Ангбан
ЦП
6
Артур Юсупов
ЦП
24
Мигел
АП
7
Мартин Крамарич
ЛВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
Факел
1
Виталий Гудиев
ВР
15
Кирилл Суслов
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
88
Владислав Мастерной
ПЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
5
Табо Селе
ОП
64
Андрей Ивлев
АП
8
Абдулла Багамаев
ПВ
10
Ильнур Альшин
ПВ
77
Лука Багателия
ПВ
9
Максим Максимов
ЦФ
3-4-1-2
1
Рудаков
19
Сутормин
3
Дркушич
33
Алвес
17
Макарчук
21
Сааведра
14
Кравцов
27
Заика
77
Юкич
23
Гуарирапа
10
Кордова
3-4-1-1-1
31
Беленов
47
Божин
22
Юрганов
72
Сенхаджи
2
Черов
23
Якимов
33
Квеквескири
13
Калинин
7
Акбашев
11
Моцпан
14
Аппаев
21
Сааведра
25
Аттиат-Алла
25
Аттиат-Алла
21
Сааведра
3
Дркушич
2
Чистяков
2
Чистяков
3
Дркушич
19
Сутормин
6
Юсупов
6
Юсупов
19
Сутормин
77
Юкич
24
Мигел
24
Мигел
77
Юкич
17
Макарчук
18
Бурмистров
18
Бурмистров
17
Макарчук
13
Калинин
15
Суслов
15
Суслов
13
Калинин
2
Черов
88
Мастерной
88
Мастерной
2
Черов
11
Моцпан
28
Магаль
28
Магаль
11
Моцпан
14
Аппаев
9
Максимов
9
Максимов
14
Аппаев
Остались в запасе
Сочи
Факел
35
Александр Дегтев
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
71
Юрий Медведев
ПЗ
5
Викторьен Ангбан
ЦП
7
Мартин Крамарич
ЛВ
Главный тренер
Роберт Морено
1
Виталий Гудиев
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
5
Табо Селе
ОП
64
Андрей Ивлев
АП
8
Абдулла Багамаев
ПВ
10
Ильнур Альшин
ПВ
77
Лука Багателия
ПВ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Остались в запасе
35
Александр Дегтев
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
71
Юрий Медведев
ПЗ
5
Викторьен Ангбан
ЦП
7
Мартин Крамарич
ЛВ
Остались в запасе
1
Виталий Гудиев
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
5
Табо Селе
ОП
64
Андрей Ивлев
АП
8
Абдулла Багамаев
ПВ
10
Ильнур Альшин
ПВ
77
Лука Багателия
ПВ
Главный тренер
Роберт Морено
Главный тренер
Игорь Черевченко
Статистика матча Сочи - Факел
3
4
Всего ударов по воротам
23
4
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
65
35
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
6
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Сочи» против «Факела», 26-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 апреля 2024, в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сочи» – «Факел»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Игру будет транслировать «Pari».