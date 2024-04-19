Краснодар
19.04.2024, пятница, 19:00
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Россия. Премьер-лига, 25 тур
- : -
Не начался
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П1
1.65
Х
3.9
П2
6.1
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Факел
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
4
Хуниор Алонсо
ЦЗ
3
Кайо
ЦЗ
40
Олакунле Олусегун
ПЗ
10
Эдуард Сперцян
ЦП
53
Кевин Ленини
ЦП
5
Кевин Кастаньо
ЦП
20
Кади Боржес
ЦФ
11
Жоау Батчи
ЦФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Факел
31
Александр Беленов
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
22
Игорь Юрганов
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
28
Руслан Магаль
ЛП
11
Никита Моцпан
ЦП
33
Ираклий Квеквескири
ЦП
10
Ильнур Альшин
ПП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
4-3-3
39
Сафонов
15
Оласа
4
Алонсо
3
Кайо
40
Олусегун
10
Сперцян
53
Ленини
5
Кастаньо
9
Кордоба
11
Батчи
20
Боржес
4-4-2
31
Беленов
2
Черов
72
Сенхаджи
22
Юрганов
13
Калинин
10
Альшин
11
Моцпан
33
Квеквескири
28
Магаль
20
Марков
14
Аппаев
Остались в запасе
Краснодар
Факел
Главный тренер
Мурад Мусаев
Главный тренер
Сергей Ташуев
Главный тренер
Мурад Мусаев
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Краснодар - Факел
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Краснодар» против «Факела», 25-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 апреля 2024, в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Краснодар» – «Факел»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Игру будет транслировать «Pari».