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    • «Краснодар» – «Факел»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2024

    «Краснодар» – «Факел»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2024

    Краснодар
    19.04.2024, пятница, 19:00
    Россия. Премьер-лига, 25 тур
    - : -
    Не начался
    Смотреть трансляцию
    П1
    1.65
    Х
    3.9
    П2
    6.1
    Реклама, 18+
    Факел
    Составы команд
    Стартовые составы
    Расстановка
    Предварительные составы по версии «Бомбардира»
    Краснодар
    39
    Матвей Сафонов
    ВР
    15
    Лукас Оласа
    ЛЗ
    4
    Хуниор Алонсо
    ЦЗ
    3
    Кайо
    ЦЗ
    40
    Олакунле Олусегун
    ПЗ
    10
    Эдуард Сперцян
    ЦП
    53
    Кевин Ленини
    ЦП
    5
    Кевин Кастаньо
    ЦП
    20
    Кади Боржес
    ЦФ
    11
    Жоау Батчи
    ЦФ
    9
    Джон Кордоба
    ЦФ
    Главный тренер
    Мурад Мусаев
    Факел
    31
    Александр Беленов
    ВР
    13
    Игорь Калинин
    ЛЗ
    72
    Райан Сенхаджи
    ЦЗ
    22
    Игорь Юрганов
    ЦЗ
    2
    Василий Черов
    ПЗ
    28
    Руслан Магаль
    ЛП
    11
    Никита Моцпан
    ЦП
    33
    Ираклий Квеквескири
    ЦП
    10
    Ильнур Альшин
    ПП
    14
    Хызыр Аппаев
    ЦФ
    20
    Евгений Марков
    ЦФ
    Главный тренер
    Сергей Ташуев
    4-3-3
    39
    Сафонов
    15
    Оласа
    4
    Алонсо
    3
    Кайо
    40
    Олусегун
    10
    Сперцян
    53
    Ленини
    5
    Кастаньо
    9
    Кордоба
    11
    Батчи
    20
    Боржес
    4-4-2
    31
    Беленов
    2
    Черов
    72
    Сенхаджи
    22
    Юрганов
    13
    Калинин
    10
    Альшин
    11
    Моцпан
    33
    Квеквескири
    28
    Магаль
    20
    Марков
    14
    Аппаев
    Остались в запасе
    Краснодар
    Факел
    Главный тренер
    Мурад Мусаев
    Главный тренер
    Сергей Ташуев
    Главный тренер
    Мурад Мусаев
    Главный тренер
    Сергей Ташуев
    Статистика матча Краснодар - Факел
    Всего ударов по воротам
    0
    0
    Удары в створ
    0
    0
    Владение мячом %
    0
    0
    Красные карточки
    0
    0
    Желтые карточки
    0
    0
    Угловые удары
    0
    0
    Нарушения
    0
    0
    Офсайды
    0
    0
    Количество передач
    0
    0
    Сейвы
    0
    0
    Точность передач %
    0
    0
    Удары мимо ворот
    0
    0
    Блокированные удары
    0
    0
    Удары из пределов штрафной
    0
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    0
    0
    xG (ожидаемые голы)
    0
    0
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Краснодар» против «Факела», 25-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 апреля 2024, в 19:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Краснодар» – «Факел»

    «Краснодар» – «Факел»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2024

    Источник: «Бомбардир»

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