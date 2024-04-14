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    • «Факел» – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 апреля 2024

    «Факел» – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 апреля 2024

    Факел
    14.04.2024, воскресенье, 16:45
    Россия. Премьер-лига, 24 тур
    0 : 0
    Идет первый тайм 28‘
    Смотреть трансляцию
    П1
    3.5
    Х
    2.55
    П2
    2.65
    Реклама, 18+
    Ростов
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Факел
    31
    Александр Беленов
    ВР
    13
    Игорь Калинин
    ЛЗ
    72
    Райан Сенхаджи
    ЦЗ
    22
    Игорь Юрганов
    ЦЗ
    2
    Василий Черов
    ПЗ
    28
    Руслан Магаль
    ПЗ
    33
    Ираклий Квеквескири
    ОП
    11
    Никита Моцпан
    АП
    10
    Ильнур Альшин
    ПВ
    14
    Хызыр Аппаев
    ЦФ
    20
    Евгений Марков
    ЦФ
    Главный тренер
    Сергей Ташуев
    Ростов
    30
    Сергей Песьяков
    ВР
    28
    Евгений Чернов
    ЛЗ
    55
    Максим Осипенко
    ЦЗ
    3
    Умар Сако
    ЦЗ
    40
    Илья Вахания
    ПЗ
    15
    Данил Глебов
    ОП
    88
    Кирилл Щетинин
    АП
    19
    Хорен Байрамян
    АП
    7
    Роналдо
    ПВ
    9
    Мохаммад Мохеби
    ПВ
    69
    Егор Голенков
    ЦФ
    Главный тренер
    Валерий Карпин
    Факел
    1
    Виталий Гудиев
    ВР
    35
    Вячеслав Доровских
    ВР
    92
    Сергей Брызгалов
    ЦЗ
    15
    Кирилл Суслов
    ЦЗ
    88
    Владислав Мастерной
    ПЗ
    5
    Табо Селе
    ОП
    7
    Роман Акбашев
    ЦП
    64
    Андрей Ивлев
    АП
    77
    Лука Багателия
    ПВ
    8
    Абдулла Багамаев
    ПВ
    9
    Максим Максимов
    ЦФ
    Ростов
    1
    Никита Медведев
    ВР
    87
    Андрей Лангович
    ЦЗ
    4
    Виктор Мелехин
    ЦЗ
    5
    Денис Терентьев
    ПЗ
    51
    Алексей Колтаков
    ОП
    60
    Кирилл Столбов
    ЦП
    47
    Даниил Уткин
    ЦП
    58
    Даниил Шанталий
    АП
    62
    Иван Комаров
    ПВ
    27
    Николай Комличенко
    ЦФ
    3-3-2-2
    31
    Беленов
    2
    Черов
    72
    Сенхаджи
    22
    Юрганов
    13
    Калинин
    33
    Квеквескири
    28
    Магаль
    11
    Моцпан
    10
    Альшин
    20
    Марков
    14
    Аппаев
    4-1-3-2
    30
    Песьяков
    40
    Вахания
    55
    Осипенко
    3
    Сако
    28
    Чернов
    15
    Глебов
    9
    Мохеби
    19
    Байрамян
    88
    Щетинин
    69
    Голенков
    7
    Роналдо
    Остались в запасе
    Факел
    Ростов
    1
    Виталий Гудиев
    ВР
    35
    Вячеслав Доровских
    ВР
    92
    Сергей Брызгалов
    ЦЗ
    15
    Кирилл Суслов
    ЦЗ
    88
    Владислав Мастерной
    ПЗ
    5
    Табо Селе
    ОП
    7
    Роман Акбашев
    ЦП
    64
    Андрей Ивлев
    АП
    77
    Лука Багателия
    ПВ
    8
    Абдулла Багамаев
    ПВ
    9
    Максим Максимов
    ЦФ
    Главный тренер
    Сергей Ташуев
    1
    Никита Медведев
    ВР
    87
    Андрей Лангович
    ЦЗ
    4
    Виктор Мелехин
    ЦЗ
    5
    Денис Терентьев
    ПЗ
    51
    Алексей Колтаков
    ОП
    60
    Кирилл Столбов
    ЦП
    47
    Даниил Уткин
    ЦП
    58
    Даниил Шанталий
    АП
    62
    Иван Комаров
    ПВ
    27
    Николай Комличенко
    ЦФ
    Главный тренер
    Валерий Карпин
    Остались в запасе
    1
    Виталий Гудиев
    ВР
    35
    Вячеслав Доровских
    ВР
    92
    Сергей Брызгалов
    ЦЗ
    15
    Кирилл Суслов
    ЦЗ
    88
    Владислав Мастерной
    ПЗ
    5
    Табо Селе
    ОП
    7
    Роман Акбашев
    ЦП
    64
    Андрей Ивлев
    АП
    77
    Лука Багателия
    ПВ
    8
    Абдулла Багамаев
    ПВ
    9
    Максим Максимов
    ЦФ
    Остались в запасе
    1
    Никита Медведев
    ВР
    87
    Андрей Лангович
    ЦЗ
    4
    Виктор Мелехин
    ЦЗ
    5
    Денис Терентьев
    ПЗ
    51
    Алексей Колтаков
    ОП
    60
    Кирилл Столбов
    ЦП
    47
    Даниил Уткин
    ЦП
    58
    Даниил Шанталий
    АП
    62
    Иван Комаров
    ПВ
    27
    Николай Комличенко
    ЦФ
    Главный тренер
    Сергей Ташуев
    Главный тренер
    Валерий Карпин
    Статистика матча Факел - Ростов
    2
    1
    Всего ударов по воротам
    1
    5
    Удары в створ
    0
    1
    Владение мячом %
    33
    67
    Желтые карточки
    2
    1
    Нарушения
    10
    3
    Количество передач
    66
    127
    Сейвы
    1
    0
    Точность передач %
    51
    69
    Удары мимо ворот
    1
    3
    Блокированные удары
    0
    1
    Удары из пределов штрафной
    1
    4
    Удары из-за пределов штрафной
    0
    1
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Факел» против «Ростова», 24-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 апреля 2024, в 16:45 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Факел» – «Ростов»

    «Факел» – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 апреля 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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