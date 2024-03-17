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    • «Вест Хэм» – «Астон Вилла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 марта 2024

    «Вест Хэм» – «Астон Вилла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 марта 2024

    Вест Хэм
    17.03.2024, воскресенье, 17:00
    Англия. Премьер-лига, 29 тур
    - : -
    Не начался
    Смотреть трансляцию
    П1
    2.55
    Х
    3.7
    П2
    2.65
    Реклама, 18+
    Астон Вилла
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Предварительные составы по версии «Бомбардира»
    Вест Хэм
    23
    Альфонсе Ареоля
    ВР
    3
    Аарон Крессуэлл
    ЛЗ
    15
    Костас Мавропанос
    ЦЗ
    27
    Наиф Агер
    ЦЗ
    5
    Владимир Цоуфал
    ПЗ
    11
    Калвин Филлипс
    ЦП
    7
    Джеймс Уорд-Проус
    ЦП
    14
    Мохаммед Кудус
    ЦП
    10
    Лукас Пакета
    ЦП
    28
    Томаш Соучек
    ЦП
    20
    Джаррод Боуэн
    ЦФ
    Главный тренер
    Дэвид Мойес
    Астон Вилла
    1
    Эмилиано Мартинес
    ВР
    12
    Люка Динь
    ЛЗ
    14
    Пау Торрес
    ЦЗ
    17
    Клеман Лангле
    ЦЗ
    4
    Эзри Конса
    ЦЗ
    2
    Мэтти Кэш
    ПЗ
    6
    Дуглас Луис
    ЦП
    7
    Джейкоб Рэмзи
    ЦП
    8
    Юри Тилеманс
    ЦП
    11
    Олли Уоткинс
    ЦФ
    31
    Леон Бэйли
    ЦФ
    Главный тренер
    Унаи Эмери
    Вест Хэм
    Астон Вилла
    4-5-1
    23
    Ареоля
    3
    Крессуэлл
    15
    Мавропанос
    27
    Агер
    5
    Цоуфал
    7
    Уорд-Проус
    14
    Кудус
    10
    Пакета
    28
    Соучек
    11
    Филлипс
    20
    Боуэн
    3-2-3-2
    1
    Мартинес
    14
    Торрес
    17
    Лангле
    4
    Конса
    2
    Кэш
    12
    Динь
    6
    Луис
    7
    Рэмзи
    8
    Тилеманс
    31
    Бэйли
    11
    Уоткинс
    Остались в запасе
    Вест Хэм
    Астон Вилла
    Главный тренер
    Дэвид Мойес
    Главный тренер
    Унаи Эмери
    Остались в запасе
    Остались в запасе
    Главный тренер
    Дэвид Мойес
    Главный тренер
    Унаи Эмери
    Статистика матча Вест Хэм - Астон Вилла
    Всего ударов по воротам
    0
    0
    Удары в створ
    0
    0
    Владение мячом %
    0
    0
    Красные карточки
    0
    0
    Желтые карточки
    0
    0
    Угловые удары
    0
    0
    Нарушения
    0
    0
    Офсайды
    0
    0
    Количество передач
    0
    0
    Сейвы
    0
    0
    Точность передач %
    0
    0
    Удары мимо ворот
    0
    0
    Блокированные удары
    0
    0
    Удары из пределов штрафной
    0
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    0
    0
    xG (ожидаемые голы)
    0
    0
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Вест Хэм» против «Астон Виллы», 29-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 марта 2024, в 17:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ювентус»«Астон Вилла»

    «Вест Хэм» – «Астон Вилла»: смотреть прямую трансляцию офнлайн бесплатно, 17 марта 2024

    Источник: «Бомбардир»

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