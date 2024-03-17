Вест Хэм
17.03.2024, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Англия. Премьер-лига, 29 тур
- : -
Не начался
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П1
2.55
Х
3.7
П2
2.65
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Астон Вилла
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
27
Наиф Агер
ЦЗ
5
Владимир Цоуфал
ПЗ
11
Калвин Филлипс
ЦП
7
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
14
Мохаммед Кудус
ЦП
10
Лукас Пакета
ЦП
28
Томаш Соучек
ЦП
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
17
Клеман Лангле
ЦЗ
4
Эзри Конса
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
6
Дуглас Луис
ЦП
7
Джейкоб Рэмзи
ЦП
8
Юри Тилеманс
ЦП
11
Олли Уоткинс
ЦФ
31
Леон Бэйли
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Вест Хэм
Астон Вилла
4-5-1
23
Ареоля
3
Крессуэлл
15
Мавропанос
27
Агер
5
Цоуфал
7
Уорд-Проус
14
Кудус
10
Пакета
28
Соучек
11
Филлипс
20
Боуэн
3-2-3-2
1
Мартинес
14
Торрес
17
Лангле
4
Конса
2
Кэш
12
Динь
6
Луис
7
Рэмзи
8
Тилеманс
31
Бэйли
11
Уоткинс
Остались в запасе
Вест Хэм
Астон Вилла
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Вест Хэм - Астон Вилла
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Вест Хэм» против «Астон Виллы», 29-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 марта 2024, в 17:00 по московскому времени.
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