СКА-Хабаровск
14.03.2024, четверг, 15:30
Россия. Кубок, Путь регионов 1/4 финала. 1 этап
Россия. Кубок, Путь регионов 1/4 финала. 1 этап
- : -
Не начался
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П1
5.5
Х
3.8
П2
1.65
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Сочи
Статистика матча СКА-Хабаровск - Сочи
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «СКА-Хабаровск» против «Сочи», 1/4 финала Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 марта 2024, в 15:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «СКА-Хабаровск» – «Сочи»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».