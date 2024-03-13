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    • «Атлетико» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 марта 2024

    «Атлетико» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 марта 2024

    Атлетико
    13.03.2024, среда, 23:00
    Лига чемпионов, 1/8 финала
    - : -
    Не начался
    Смотреть трансляцию
    П1
    3.15
    Х
    3.4
    П2
    2.4
    Реклама, 18+
    Интер
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Предварительные составы по версии «Бомбардира»
    Атлетико
    13
    Ян Облак
    ВР
    12
    Самуэль Лино
    ЛЗ
    22
    Марио Эрмосо
    ЦЗ
    4
    Габриэль Паулиста
    ЦЗ
    20
    Аксель Витсель
    ЦЗ
    14
    Маркос Льоренте
    ПЗ
    6
    Коке
    ЦП
    8
    Сауль Ньигес
    ЦП
    5
    Родриго Де Пауль
    ЦП
    19
    Альваро Мората
    ЦФ
    9
    Мемфис Депай
    ЦФ
    Главный тренер
    Диего Симеоне
    Интер
    1
    Янн Зоммер
    ВР
    95
    Алессандро Бастони
    ЦЗ
    15
    Франческо Ачерби
    ЦЗ
    31
    Янн Орель Биссек
    ЦЗ
    30
    Карлос Аугусто
    ЛП
    20
    Хакан Чалханоглу
    ЦП
    23
    Николо Барелла
    ЦП
    22
    Генрих Мхитарян
    ЦП
    36
    Маттео Дармиан
    ПП
    9
    Маркус Тюрам
    ЦФ
    70
    Алексис Санчес
    ЦФ
    Главный тренер
    Симоне Индзаги
    Атлетико
    Интер
    3-2-3-2
    13
    Облак
    22
    Эрмосо
    4
    Паулиста
    20
    Витсель
    12
    Лино
    14
    Льоренте
    6
    Коке
    8
    Ньигес
    5
    Де Пауль
    9
    Депай
    19
    Мората
    3-5-2
    1
    Зоммер
    95
    Бастони
    15
    Ачерби
    31
    Биссек
    36
    Дармиан
    20
    Чалханоглу
    23
    Барелла
    22
    Мхитарян
    30
    Аугусто
    70
    Санчес
    9
    Тюрам
    Остались в запасе
    Атлетико
    Интер
    Главный тренер
    Диего Симеоне
    Главный тренер
    Симоне Индзаги
    Остались в запасе
    Остались в запасе
    Главный тренер
    Диего Симеоне
    Главный тренер
    Симоне Индзаги
    Статистика матча Атлетико - Интер
    Всего ударов по воротам
    0
    0
    Удары в створ
    0
    0
    Владение мячом %
    0
    0
    Красные карточки
    0
    0
    Желтые карточки
    0
    0
    Угловые удары
    0
    0
    Нарушения
    0
    0
    Офсайды
    0
    0
    Количество передач
    0
    0
    Сейвы
    0
    0
    Точность передач %
    0
    0
    Удары мимо ворот
    0
    0
    Блокированные удары
    0
    0
    Удары из пределов штрафной
    0
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    0
    0
    xG (ожидаемые голы)
    0
    0
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетико» против «Интера», ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 марта 2024, в 23:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетико» – «Интер»

    «Атлетико» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 марта 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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