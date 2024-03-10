Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча «Спартак» против «Факел», 20-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 марта 2024, в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Факел»