Спартак
10.03.2024, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Россия. Премьер-лига, 20 тур
- : -
Не начался
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П1
1.7
Х
3.9
П2
5.3
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Факел
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
82
Никита Чернов
ЛЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
47
Роман Зобнин
ПЗ
17
Антон Зиньковский
ЛП
25
Данил Пруцев
ЦП
35
Кристофер Мартинс Перейра
ЦП
19
Хесус Медина
ПП
9
Манфред Угальде
ЦФ
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Факел
31
Александр Беленов
ВР
88
Владислав Мастерной
ЛЗ
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
28
Руслан Магаль
ЛП
23
Никита Моцпан
ЦП
7
Роман Акбашев
ЦП
18
Андрей Мендель
ЦП
10
Ильнур Альшин
ПП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Спартак
Факел
4-4-2
98
Максименко
82
Чернов
6
Бабич
4
Дуарте
47
Зобнин
17
Зиньковский
25
Пруцев
35
Мартинс Перейра
19
Медина
7
Соболев
9
Угальде
4-5-1
31
Беленов
2
Черов
72
Сенхаджи
47
Божин
88
Мастерной
10
Альшин
23
Моцпан
7
Акбашев
18
Мендель
28
Магаль
14
Аппаев
Остались в запасе
Спартак
Факел
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Спартак - Факел
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Спартак» против «Факел», 20-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 марта 2024, в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Факел»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».