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    • «Спартак» – «Факел»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 марта 2024

    «Спартак» – «Факел»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 марта 2024

    Спартак
    10.03.2024, воскресенье, 19:00
    Россия. Премьер-лига, 20 тур
    - : -
    Не начался
    Смотреть трансляцию
    П1
    1.7
    Х
    3.9
    П2
    5.3
    Реклама, 18+
    Факел
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Предварительные составы по версии «Бомбардира»
    Спартак
    98
    Александр Максименко
    ВР
    82
    Никита Чернов
    ЛЗ
    6
    Срджан Бабич
    ЦЗ
    4
    Алексис Дуарте
    ЦЗ
    47
    Роман Зобнин
    ПЗ
    17
    Антон Зиньковский
    ЛП
    25
    Данил Пруцев
    ЦП
    35
    Кристофер Мартинс Перейра
    ЦП
    19
    Хесус Медина
    ПП
    9
    Манфред Угальде
    ЦФ
    7
    Александр Соболев
    ЦФ
    Главный тренер
    Гильермо Абаскаль
    Факел
    31
    Александр Беленов
    ВР
    88
    Владислав Мастерной
    ЛЗ
    72
    Райан Сенхаджи
    ЦЗ
    47
    Сергей Божин
    ЦЗ
    2
    Василий Черов
    ПЗ
    28
    Руслан Магаль
    ЛП
    23
    Никита Моцпан
    ЦП
    7
    Роман Акбашев
    ЦП
    18
    Андрей Мендель
    ЦП
    10
    Ильнур Альшин
    ПП
    14
    Хызыр Аппаев
    ЦФ
    Главный тренер
    Сергей Ташуев
    Спартак
    Факел
    4-4-2
    98
    Максименко
    82
    Чернов
    6
    Бабич
    4
    Дуарте
    47
    Зобнин
    17
    Зиньковский
    25
    Пруцев
    35
    Мартинс Перейра
    19
    Медина
    7
    Соболев
    9
    Угальде
    4-5-1
    31
    Беленов
    2
    Черов
    72
    Сенхаджи
    47
    Божин
    88
    Мастерной
    10
    Альшин
    23
    Моцпан
    7
    Акбашев
    18
    Мендель
    28
    Магаль
    14
    Аппаев
    Остались в запасе
    Спартак
    Факел
    Главный тренер
    Гильермо Абаскаль
    Главный тренер
    Сергей Ташуев
    Остались в запасе
    Остались в запасе
    Главный тренер
    Гильермо Абаскаль
    Главный тренер
    Сергей Ташуев
    Статистика матча Спартак - Факел
    Всего ударов по воротам
    0
    0
    Удары в створ
    0
    0
    Владение мячом %
    0
    0
    Красные карточки
    0
    0
    Желтые карточки
    0
    0
    Угловые удары
    0
    0
    Нарушения
    0
    0
    Офсайды
    0
    0
    Количество передач
    0
    0
    Сейвы
    0
    0
    Точность передач %
    0
    0
    Удары мимо ворот
    0
    0
    Блокированные удары
    0
    0
    Удары из пределов штрафной
    0
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    0
    0
    xG (ожидаемые голы)
    0
    0
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Спартак» против «Факел», 20-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 марта 2024, в 19:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Факел»

    «Спартак» – «Факел»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 марта 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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