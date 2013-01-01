Общая
Домашняя
Гостевая
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
10
6
1
3
16
10
6
43
10
7
0
3
19
11
8
42
10
5
2
3
16
14
2
33
10
3
2
5
13
17
-4
26
10
2
2
6
12
22
-10
26
10
3
1
6
17
19
-2
21
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
4
1
0
13
3
10
37
5
3
0
2
10
7
3
30
5
3
0
2
10
6
4
24
5
1
1
3
6
8
-2
22
5
1
2
2
7
7
0
21
5
3
0
2
11
5
6
20
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
4
0
1
9
4
5
33
5
2
0
3
3
7
-4
30
5
4
0
1
9
7
2
28
5
1
1
3
6
14
-8
22
5
0
2
3
3
11
-8
17
5
0
1
4
6
14
-8
12
❗Актобе: 24
❗Астана: 21
❗Шахтер Караганда: 18
❗Иртыш: 14
❗Кайрат: 16
❗Ордабасы: 15
❗Атырау: 14
❗Тобол: 13
❗Восток: 12
❗Жетысу: 11
❗Тараз: 9
❗Акжайык: 7
❗Иртыш: -3
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире