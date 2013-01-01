Турниры:
Казахстан. Финальный раунд 2013, группа B
|10 тур
|2 ноября, суббота
|13:00
|Тараз
|1:1
|Восток
|9 тур
|27 октября, воскресенье
|13:00
|Жетысу
|0:0
|Восток
|8 тур
|19 октября, суббота
|13:00
|Восток
|1:2
|Атырау
|7 тур
|5 октября, суббота
|14:00
|Тобол
|2:1
|Восток
|6 тур
|29 сентября, воскресенье
|13:00
|Восток
|2:0
|Акжайык
|5 тур
|21 сентября, суббота
|14:00
|Восток
|0:0
|Жетысу
|4 тур
|14 сентября, суббота
|16:30
|Атырау
|1:0
|Восток
|3 тур
|30 августа, пятница
|15:00
|Восток
|0:4
|Тобол
|2 тур
|24 августа, суббота
|17:00
|Акжайык
|2:2
|Восток
|1 тур
|18 августа, воскресенье
|15:00
|Восток
|1:1
|Тараз