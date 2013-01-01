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    Восток - результаты

    Город Усть-Каменогорск
    Дивизион Казахстан-Первая лига
    Стадион Восток
    Турниры:
    Казахстан. Финальный раунд 2013, группа B
    10 тур
    		2 ноября, суббота 13:00 Тараз 1:1 Восток
    9 тур
    		27 октября, воскресенье 13:00 Жетысу 0:0 Восток
    8 тур
    		19 октября, суббота 13:00 Восток 1:2 Атырау
    7 тур
    		5 октября, суббота 14:00 Тобол 2:1 Восток
    6 тур
    		29 сентября, воскресенье 13:00 Восток 2:0 Акжайык
    5 тур
    		21 сентября, суббота 14:00 Восток 0:0 Жетысу
    4 тур
    		14 сентября, суббота 16:30 Атырау 1:0 Восток
    3 тур
    		30 августа, пятница 15:00 Восток 0:4 Тобол
    2 тур
    		24 августа, суббота 17:00 Акжайык 2:2 Восток
    1 тур
    		18 августа, воскресенье 15:00 Восток 1:1 Тараз
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