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Норвегия. Элитсериен
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Викинг
Новости
€ 23,60 млн
Викинг - новости команды
Ставангер
Норвегия. Элитсериен
Стадион:
Викинг
Сайт:
http://www.viking-fk.no/newsread/index.aspx
Тренер:
Бьярте-Лунде Арсхейм
Состав
Статистика
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Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
«Викинг» – «Сабах»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«Викинг» – «Сабах» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
Лига чемпионов. Крупная победа «Реала», поражение «Шахтера» и другие результаты
21 октября
«Астон Вилла» – «Викинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 октября 2026
21 октября
«Астон Вилла» – «Викинг» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 21 октября 2026
20 октября
Лига чемпионов: шансы «Астон Виллы» и «Викинга» на победу в матче 3-го тура
20 октября
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Символическая сборная недели в Лиге чемпионов
15 октября
Тренер «Баварии» оценил удаление Олисе за бросок мяча в лицо сопернику
14 октября
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Лига чемпионов. «Викинг» отобрал очки у «Баварии», «Атлетико» победил «МЮ», «Интер» проиграл «Брюгге» и другие результаты
13 октября
Кейн вышел на восьмое место в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов
13 октября
«Викинг» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 октября 2026
13 октября
«Викинг» – «Бавария»: кто победит в матче 2 тура Лиги чемпионов 2026/2027
13 октября
Лига чемпионов. «Барселона» разгромила «Фейеноорд» в матче с 6 голами
9 сентября
1
«Штутгарт» – «Викинг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 сентября 2026
9 сентября
Где смотреть матч «Штутгарт» – «Викинг»: во сколько прямая трансляция: 9 сентября 2026
8 сентября
«Штутгарт» – «Викинг»: кто победит в матче 1 тура Лиги чемпионов 2026/2027
8 сентября
В общем этапе ЛЧ сыграют четыре клуба-дебютанта
27 августа
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Трансляция
«Викинг» – «Динамо Загреб»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Викинг» – «Динамо Загреб»: кто победит в матче плей-офф Лиги чемпионов 2026/2027
25 августа
Трансляция
«Динамо Загреб» – «Викинг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 августа 2026
18 августа
«Динамо Загреб» – «Викинг»: кто победит в матче плей-офф Лиги чемпионов 2026/2027
17 августа
Определились все пары финального раунда квалификации Лиги чемпионов
12 августа
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«Истанбул» – «Викинг»: прогноз и ставки на матч 13 августа 2025 с коэффициентом 1.85
2025.08.12 09:21
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«Урал» бесплатно подписал полузащитника сборной Косово Ибрахимая
2021.01.16 13:53
1
VG: полузащитник «Викинга» Ибрахимай перейдет в «Урал»
2021.01.05 20:58
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Товарищеский матч. «Локомотив» разгромил «Викинг»
2019.02.21 19:54
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Товарищеский матч. «Анжи» обыграл «Викинг»
2016.02.27 19:08
Двое игроков «Анжи» получили небольшие повреждения
2016.02.27 17:21
Кобелев прокомментировал травмы Холмена и Соснина
2016.02.25 10:58
1
Товарищеские матчи. «Ростов» уступил «Русенборгу», «Динамо» и «Викинг» голов не забили
2016.02.24 20:20
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