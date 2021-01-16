- 16 января 2021
- 13:53 Фото «Урал» бесплатно подписал полузащитника сборной Косово Ибрахимая 1
- 5 января 2021
- 20:58 VG: полузащитник «Викинга» Ибрахимай перейдет в «Урал» 1
- 21 февраля 2019
- 19:54 Товарищеский матч. «Локомотив» разгромил «Викинг» 1
- 27 февраля 2016
- 19:08 Товарищеский матч. «Анжи» обыграл «Викинг»
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- 25 февраля 2016
- 10:58 Кобелев прокомментировал травмы Холмена и Соснина 1
- 24 февраля 2016
- 20:20 Товарищеские матчи. «Ростов» уступил «Русенборгу», «Динамо» и «Викинг» голов не забили 1