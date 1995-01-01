Турниры:
Норвегия. Элитсериен 2022
|30 тур
|13 ноября, воскресенье
|19:00
|Викинг
|1:1
|Одд
|29 тур
|6 ноября, воскресенье
|19:00
|Буде-Глимт
|5:4
|Викинг
|28 тур
|30 октября, воскресенье
|21:00
|Викинг
|1:4
|Мольде
|27 тур
|23 октября, воскресенье
|18:00
|Йерв
|2:2
|Викинг
|26 тур
|16 октября, воскресенье
|18:00
|Викинг
|0:1
|Сарпсборг 08
|25 тур
|9 октября, воскресенье
|18:00
|Викинг
|0:3
|Лиллестрем
|24 тур
|2 октября, воскресенье
|18:00
|Олесунн
|2:1
|Викинг
|23 тур
|18 сентября, воскресенье
|19:00
|Викинг
|2:2
|Тромсе
|22 тур
|11 сентября, воскресенье
|19:00
|ХамКам
|1:2
|Викинг
|21 тур
|4 сентября, воскресенье
|19:00
|Русенборг
|4:1
|Викинг
|19 тур
|31 августа, среда
|20:00
|Кристиансунн
|2:1
|Викинг
|20 тур
|28 августа, воскресенье
|19:00
|Викинг
|1:2
|Волеренга
|17 тур
|7 августа, воскресенье
|19:00
|Сандефьорд
|2:2
|Викинг
|15 тур
|24 июля, воскресенье
|19:00
|Волеренга
|4:2
|Викинг
|14 тур
|17 июля, воскресенье
|19:00
|Викинг
|2:1
|Кристиансунн
|13 тур
|10 июля, воскресенье
|19:00
|Лиллестрем
|0:1
|Викинг
|12 тур
|3 июля, воскресенье
|21:00
|Викинг
|1:1
|Русенборг
|11 тур
|25 июня, суббота
|17:00
|Хаугесунд
|4:2
|Викинг
|10 тур
|19 июня, воскресенье
|19:00
|Викинг
|1:2
|Сандефьорд
|9 тур
|28 мая, суббота
|19:00
|Стремсгодсет
|3:2
|Викинг
|8 тур
|25 мая, среда
|19:00
|Викинг
|1:1
|ХамКам
|7 тур
|22 мая, воскресенье
|19:00
|Тромсе
|1:1
|Викинг
|6 тур
|16 мая, понедельник
|19:00
|Викинг
|3:0
|Йерв
|18 тур
|12 мая, четверг
|20:00
|Викинг
|0:0
|Стремсгодсет
|5 тур
|7 мая, суббота
|19:00
|Мольде
|3:4
|Викинг
|16 тур
|30 апреля, суббота
|19:00
|Викинг
|5:1
|Хаугесунд
|4 тур
|24 апреля, воскресенье
|19:00
|Викинг
|2:0
|Буде-Глимт
|3 тур
|18 апреля, понедельник
|19:00
|Одд
|2:1
|Викинг
|2 тур
|10 апреля, воскресенье
|21:00
|Викинг
|1:0
|Олесунн
|1 тур
|3 апреля, воскресенье
|19:00
|Сарпсборг 08
|0:1
|Викинг