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    Викинг - результаты

    Город Ставангер
    Дивизион Норвегия-Элитсериен
    Сайт http://www.viking-fk.no/newsread/index.aspx
    Стадион Викинг
    Тренер Къелл Йоневрет
    Турниры:
    Норвегия. Элитсериен 2022
    30 тур
    		13 ноября, воскресенье 19:00 Викинг 1:1 Одд
    29 тур
    		6 ноября, воскресенье 19:00 Буде-Глимт 5:4 Викинг
    28 тур
    		30 октября, воскресенье 21:00 Викинг 1:4 Мольде
    27 тур
    		23 октября, воскресенье 18:00 Йерв 2:2 Викинг
    26 тур
    		16 октября, воскресенье 18:00 Викинг 0:1 Сарпсборг 08
    25 тур
    		9 октября, воскресенье 18:00 Викинг 0:3 Лиллестрем
    24 тур
    		2 октября, воскресенье 18:00 Олесунн 2:1 Викинг
    23 тур
    		18 сентября, воскресенье 19:00 Викинг 2:2 Тромсе
    22 тур
    		11 сентября, воскресенье 19:00 ХамКам 1:2 Викинг
    21 тур
    		4 сентября, воскресенье 19:00 Русенборг 4:1 Викинг
    19 тур
    		31 августа, среда 20:00 Кристиансунн 2:1 Викинг
    20 тур
    		28 августа, воскресенье 19:00 Викинг 1:2 Волеренга
    17 тур
    		7 августа, воскресенье 19:00 Сандефьорд 2:2 Викинг
    15 тур
    		24 июля, воскресенье 19:00 Волеренга 4:2 Викинг
    14 тур
    		17 июля, воскресенье 19:00 Викинг 2:1 Кристиансунн
    13 тур
    		10 июля, воскресенье 19:00 Лиллестрем 0:1 Викинг
    12 тур
    		3 июля, воскресенье 21:00 Викинг 1:1 Русенборг
    11 тур
    		25 июня, суббота 17:00 Хаугесунд 4:2 Викинг
    10 тур
    		19 июня, воскресенье 19:00 Викинг 1:2 Сандефьорд
    9 тур
    		28 мая, суббота 19:00 Стремсгодсет 3:2 Викинг
    8 тур
    		25 мая, среда 19:00 Викинг 1:1 ХамКам
    7 тур
    		22 мая, воскресенье 19:00 Тромсе 1:1 Викинг
    6 тур
    		16 мая, понедельник 19:00 Викинг 3:0 Йерв
    18 тур
    		12 мая, четверг 20:00 Викинг 0:0 Стремсгодсет
    5 тур
    		7 мая, суббота 19:00 Мольде 3:4 Викинг
    16 тур
    		30 апреля, суббота 19:00 Викинг 5:1 Хаугесунд
    4 тур
    		24 апреля, воскресенье 19:00 Викинг 2:0 Буде-Глимт
    3 тур
    		18 апреля, понедельник 19:00 Одд 2:1 Викинг
    2 тур
    		10 апреля, воскресенье 21:00 Викинг 1:0 Олесунн
    1 тур
    		3 апреля, воскресенье 19:00 Сарпсборг 08 0:1 Викинг
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