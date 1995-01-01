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    Викинг - расписание

    Город Ставангер
    Дивизион Норвегия-Элитсериен
    Сайт http://www.viking-fk.no/newsread/index.aspx
    Стадион Викинг
    Тренер Къелл Йоневрет
    Норвегия. Элитсериен 2023
    1 тур
    		10 апреля, понедельник 15:30 Русенборг Викинг
    Норвегия. Элитсериен 2023
    2 тур
    		15 апреля, суббота 19:00 Викинг Лиллестрем
    Норвегия. Элитсериен 2023
    3 тур
    		23 апреля, воскресенье 18:00 Тромсе Викинг
    Норвегия. Элитсериен 2023
    4 тур
    		30 апреля, воскресенье 18:00 Викинг ХамКам
    Норвегия. Элитсериен 2023
    5 тур
    		7 мая, воскресенье 18:00 Викинг Стремсгодсет
    Норвегия. Элитсериен 2023
    6 тур
    		13 мая, суббота 18:00 Сандефьорд Викинг
    Норвегия. Элитсериен 2023
    7 тур
    		16 мая, вторник 19:00 Викинг Одд
    Норвегия. Элитсериен 2023
    8 тур
    		29 мая, понедельник 18:00 Буде-Глимт Викинг
    Норвегия. Элитсериен 2023
    9 тур
    		4 июня, воскресенье 20:15 Викинг Мольде
    Норвегия. Элитсериен 2023
    10 тур
    		11 июня, воскресенье 18:00 Сарпсборг 08 Викинг
    Норвегия. Элитсериен 2023
    11 тур
    		24 июня, суббота 19:00 Викинг Бранн
    Норвегия. Элитсериен 2023
    12 тур
    		1 июля, суббота 19:00 Волеренга Викинг
    Норвегия. Элитсериен 2023
    13 тур
    		8 июля, суббота 19:00 Викинг Хаугесунд
    Норвегия. Элитсериен 2023
    14 тур
    		16 июля, воскресенье 18:00 Стабек Викинг
    Норвегия. Элитсериен 2023
    15 тур
    		24 июля, понедельник 20:00 Викинг Олесунн
    Норвегия. Элитсериен 2023
    16 тур
    		30 июля, воскресенье 18:00 Бранн Викинг
    Норвегия. Элитсериен 2023
    17 тур
    		6 августа, воскресенье 18:00 Викинг Буде-Глимт
    Норвегия. Элитсериен 2023
    18 тур
    		13 августа, воскресенье 18:00 Лиллестрем Викинг
    Норвегия. Элитсериен 2023
    19 тур
    		20 августа, воскресенье 18:00 Викинг Стабек
    Норвегия. Элитсериен 2023
    20 тур
    		27 августа, воскресенье 18:00 Мольде Викинг
    Норвегия. Элитсериен 2023
    21 тур
    		3 сентября, воскресенье 18:00 Викинг Волеренга
    Норвегия. Элитсериен 2023
    22 тур
    		17 сентября, воскресенье 18:00 Хаугесунд Викинг
    Норвегия. Элитсериен 2023
    23 тур
    		24 сентября, воскресенье 18:00 Викинг Сандефьорд
    Норвегия. Элитсериен 2023
    24 тур
    		8 октября, воскресенье 18:00 Одд Викинг
    Норвегия. Элитсериен 2023
    25 тур
    		22 октября, воскресенье 18:00 Викинг Тромсе
    Норвегия. Элитсериен 2023
    26 тур
    		29 октября, воскресенье 18:00 Стремсгодсет Викинг
    Норвегия. Элитсериен 2023
    27 тур
    		5 ноября, воскресенье 19:00 ХамКам Викинг
    Норвегия. Элитсериен 2023
    28 тур
    		12 ноября, воскресенье 19:00 Викинг Сарпсборг 08
    Норвегия. Элитсериен 2023
    29 тур
    		26 ноября, воскресенье 19:00 Олесунн Викинг
    Норвегия. Элитсериен 2023
    30 тур
    		2 декабря, суббота 19:00 Викинг Русенборг
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