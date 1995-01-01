Норвегия. Элитсериен 2023 Норвегия. Элитсериен 2023
Норвегия. Элитсериен 2023 Норвегия. Элитсериен 2023 Норвегия. Элитсериен 2023
Норвегия. Элитсериен 2023
Норвегия. Элитсериен 2023 Норвегия. Элитсериен 2023
Норвегия. Элитсериен 2023 Норвегия. Элитсериен 2023
Норвегия. Элитсериен 2023 Норвегия. Элитсериен 2023 Норвегия. Элитсериен 2023 Норвегия. Элитсериен 2023 Норвегия. Элитсериен 2023 Норвегия. Элитсериен 2023 Норвегия. Элитсериен 2023
Норвегия. Элитсериен 2023
Норвегия. Элитсериен 2023 Норвегия. Элитсериен 2023 Норвегия. Элитсериен 2023 Норвегия. Элитсериен 2023 Норвегия. Элитсериен 2023
Норвегия. Элитсериен 2023 Норвегия. Элитсериен 2023 Норвегия. Элитсериен 2023
Норвегия. Элитсериен 2023 Норвегия. Элитсериен 2023
Норвегия. Элитсериен 2023 Норвегия. Элитсериен 2023
|2 тур
|15 апреля, суббота
|19:00
|Викинг
|Лиллестрем
|5 тур
|7 мая, воскресенье
|18:00
|Викинг
|Стремсгодсет
|6 тур
|13 мая, суббота
|18:00
|Сандефьорд
|Викинг
|8 тур
|29 мая, понедельник
|18:00
|Буде-Глимт
|Викинг
|10 тур
|11 июня, воскресенье
|18:00
|Сарпсборг 08
|Викинг
|17 тур
|6 августа, воскресенье
|18:00
|Викинг
|Буде-Глимт
|18 тур
|13 августа, воскресенье
|18:00
|Лиллестрем
|Викинг
|23 тур
|24 сентября, воскресенье
|18:00
|Викинг
|Сандефьорд
|26 тур
|29 октября, воскресенье
|18:00
|Стремсгодсет
|Викинг
|28 тур
|12 ноября, воскресенье
|19:00
|Викинг
|Сарпсборг 08