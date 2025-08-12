Введите ваш ник на сайте
«Истанбул» – «Викинг»: прогноз и ставки на матч 13 августа 2025 с коэффициентом 1.85

12 августа 2025 9:12
Истанбул Башакшехир - Викинг
13 авг. 2025, среда 19:00 | Лига конференций, 3 раунд
13 августа на стадионе «Башакшехир Фатих Терим» в Стамбуле пройдeт ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций между турецким «Истанбулом» и норвежским «Викингом». Хозяева сделали уверенный задел после победы 3:1 в первом матче и подходят к встрече в отличной форме, тогда как гости сохраняют шансы за счeт сильной атаки.

«Истанбул»

Клуб демонстрирует впечатляющую серию из 4 побед подряд, включая 3 виктории в Лиге Конференций. В последних 5 матчах забито 9 голов и пропущено лишь 1, что подтверждает надeжность обороны и эффективность атаки. Средний показатель забитых мячей – 1,80, а пропущенных – всего 0,20 за игру. Дома «Истанбул» играет прагматично, грамотно контролируя темп и не позволяя соперникам много создавать у своих ворот.

«Викинг»

Норвежский клуб также находится в неплохой форме, забивая в 7 матчах подряд и побеждая в 3 последних гостевых играх Лиги Конференций. В последних 5 встречах команда отличилась 18 раз (3,60 гола в среднем), однако пропустила 8 мячей, что говорит о проблемах в обороне. «Викинг» делает ставку на быстрые атаки и высокий прессинг, но часто рискует, оставляя свободные зоны за спинами защитников.

Факты о командах

«Истанбул»

  • Победа в 4 последних матчах
  • 1,80 гола в среднем за игру (последние 5 матчей)
  • 0,20 пропущенных мяча в среднем за игру (последние 5 матчей)
  • 3 победы подряд в Лиге Конференций

«Викинг»

  • Победа в 3 последних гостевых матчах Лиги Конференций
  • 3,60 гола в среднем за игру (последние 5 матчей)
  • 1,60 пропущенных мяча в среднем за игру (последние 5 матчей)
  • Забивает в 7 матчах подряд

Личные встречи
50% (1)
50% (1)
0% (0)
4
Забитых мячей
2
2
В среднем за матч
1
3:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  1:3
Самая крупная ничья:  1:1
Лига конференций, 3 раунд
Истанбул Башакшехир
1 : 1
13.08.2025
Викинг
Лига конференций, 3 раунд
Викинг
1 : 3
07.08.2025
Истанбул Башакшехир

Прогноз на матч «Истанбул» – «Викинг»

«Истанбул» благодаря надeжной обороне и уверенному преимуществу после первой встречи может позволить себе сыграть более осторожно, контролируя темп и минимизируя риски. «Викинг» будет вынужден раскрываться, что может привести к контратакам хозяев. Ожидается, что матч пройдeт с умеренным количеством голов, но с преимуществом турецкой команды.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Истанбула» – коэффициент 1.85
  • Тотал меньше 3.5 голов – коэффициент 1.65

Автор: Мещеряков Денис
Лига конференций Викинг Истанбул Башакшехир
