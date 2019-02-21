Товарищеский матч. «Локомотив» разгромил «Викинг»

Бомбардир, гол на 42 минуте забил Алексей Миранчук, а не Антон...
По игре: обычный товарищеский спарринг с командой уровня ПФЛ
«Локомотив» обыграл «Викинг» в товарищеском матче со счетом 5:1.
Товарищеский матч
Локомотив (Россия) – Викинг (Норвегия) – 5:1 (3:1)
Голы: 1:0 – Эдер, 3; 2:0 – Фарфан, 19; 2:1 – Перейра, 39; 3:1 –Алексей Миранчук, 42; 4:1 – Антон Миранчук, 55; 5:1 – Кварацхелия, 76.
«Локомотив»: Коченков (Гилерме, 46), Кверквелия (Кварацхелия, 66), Чорлука (Лапшов, 77), Хеведес (Тугарев, 66), Денисов (Крыховяк, 46), Лысов, Антон Миранчук (Жемалетдинов, 66), Баринов (Лапшов, 77), Фарфан (Рыбчинский, 84), Алексей Миранчук (Тарасов, 66), Эдер (Идову, 66).