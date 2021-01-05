VG: полузащитник «Викинга» Ибрахимай перейдет в «Урал»

Полузащитник норвежского «Викинга» Йилдрен Ибрахимай может перейти в «Урал».
По информации VG, 25-летний хавбек сборной Косово не стал продлевать соглашение с «Викингом» и перейдет в «Урал» на правах свободного агента. Сообщается, что стороны близки к подписанию соглашения сроком на 3,5 года.
- В прошлом сезоне полузащитник забил семь мячей в чемпионате Норвегии.
- Трансферная стоимость Ибрахимая – 800 тысяч евро.
Источник: VG
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