Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
3
4
6
7
9
10
11
12
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
13
9
4
0
27
16
11
31
13
9
2
2
28
12
16
29
13
7
2
4
20
12
8
23
13
7
1
5
24
20
4
22
13
5
5
3
20
17
3
20
13
4
5
4
15
17
-2
17
13
4
4
5
23
21
2
16
14
3
6
5
18
24
-6
15
13
3
2
8
13
21
-8
11
14
2
5
7
19
29
-10
11
13
1
7
5
14
21
-7
10
13
2
3
8
17
28
-11
9
Команда
2
3
7
8
9
10
11
12
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
1
0
14
8
6
16
7
5
0
2
13
6
7
15
7
5
0
2
14
9
5
15
6
4
2
0
12
5
7
14
6
4
1
1
9
4
5
13
7
2
4
1
9
9
0
10
6
3
1
2
9
10
-1
10
7
2
3
2
12
10
2
9
7
1
5
1
10
13
-3
8
6
1
4
1
7
8
-1
7
7
2
1
4
12
15
-3
7
7
2
1
4
7
13
-6
7
Команда
3
4
5
6
9
10
11
12
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
7
5
0
2
16
7
9
15
7
4
3
0
13
8
5
15
6
2
2
2
7
6
1
8
6
2
1
3
11
11
0
7
6
2
1
3
10
11
-1
7
7
1
4
2
6
7
-1
7
7
1
4
2
11
13
-2
7
7
1
2
4
9
15
-6
5
6
1
1
4
6
8
-2
4
7
0
3
4
7
13
-6
3
7
1
0
6
9
16
-7
3
6
0
2
4
5
13
-8
2
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире