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    Виборг - результаты

    Город Виборг
    Дивизион Дания-Первый дивизион
    Стадион Виборг Стадион
    Тренер Якоб Фрис
    Турниры:
    Дания. Суперлига (2022/2023)
    19 тур
    		26 февраля, воскресенье 16:00 Хорсенс 0:3 Виборг
    18 тур
    		20 февраля, понедельник 21:00 Виборг 0:4 Мидтьюлланд
    17 тур
    		13 ноября, воскресенье 18:00 Брондбю 0:2 Виборг
    16 тур
    		6 ноября, воскресенье 16:00 Виборг 1:1 Орхус
    15 тур
    		30 октября, воскресенье 18:00 Силькеборг 1:2 Виборг
    14 тур
    		24 октября, понедельник 20:00 Ольборг 1:3 Виборг
    13 тур
    		16 октября, воскресенье 15:00 Виборг 0:0 Оденсе
    12 тур
    		7 октября, пятница 20:00 Люнгбю 1:1 Виборг
    11 тур
    		2 октября, воскресенье 15:00 Мидтьюлланд 1:1 Виборг
    10 тур
    		18 сентября, воскресенье 17:00 Виборг 0:0 Брондбю
    9 тур
    		12 сентября, понедельник 20:00 Виборг 2:1 Хорсенс
    8 тур
    		4 сентября, воскресенье 15:00 Оденсе 1:2 Виборг
    7 тур
    		28 августа, воскресенье 15:00 Виборг 2:1 Люнгбю
    6 тур
    		21 августа, воскресенье 17:00 Рандерс 1:0 Виборг
    5 тур
    		14 августа, воскресенье 15:00 Виборг 2:0 Силькеборг
    4 тур
    		6 августа, суббота 17:00 Нордшелланд 1:0 Виборг
    3 тур
    		31 июля, воскресенье 17:00 Виборг 4:2 Копенгаген
    2 тур
    		24 июля, воскресенье 15:00 Орхус 3:1 Виборг
    1 тур
    		17 июля, воскресенье 15:00 Виборг 2:1 Ольборг
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