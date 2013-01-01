Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 3,70 млн

Стремсгодсет - турнирная таблица

Драммен
Норвегия. Элитсериен
Стадион:
Мариенлист
Сайт:
http://www.godset.no/
Тренер:
Йорген Иснес
Состав Статистика Новости Трансферы Публикации Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
Викинг
2
Буде-Глимт
3
Тромсе
4
Бранн
5
Сандефьорд
6
Русенборг
7
Фредрикстад
8
Сарпсборг 08
9
Волеренга
10
Мольде
11
ХамКам
12
КФУМ-Камератене
13
Кристиансунд
14
Брюне
15
Стремсгодсет
16
Хаугесунд
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
30
22
5
3
77
36
41
71
30
22
4
4
85
28
57
70
30
18
3
9
50
36
14
57
30
17
5
8
55
46
9
56
30
15
3
12
55
42
13
48
30
11
9
10
45
42
3
42
30
11
9
10
38
35
3
42
30
11
8
11
48
50
-2
41
30
12
5
13
49
53
-4
41
30
12
3
15
46
42
4
39
30
10
7
13
42
47
-5
37
30
8
11
11
42
41
1
35
30
9
8
13
37
59
-22
35
30
8
7
15
37
56
-19
31
30
6
2
22
37
72
-35
20
30
2
3
25
22
80
-58
9
Команда
1
Викинг
2
Буде-Глимт
3
Сандефьорд
4
Бранн
5
Тромсе
6
Волеренга
7
Русенборг
8
Мольде
9
Фредрикстад
10
ХамКам
11
Брюне
12
КФУМ-Камератене
13
Сарпсборг 08
14
Кристиансунд
15
Стремсгодсет
16
Хаугесунд
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
12
2
1
43
15
28
38
15
12
1
2
50
11
39
37
15
11
1
3
31
12
19
34
15
10
3
2
31
19
12
33
15
10
1
4
24
13
11
31
15
8
4
3
31
21
10
28
15
7
6
2
27
12
15
27
15
8
1
6
29
19
10
25
15
7
4
4
24
16
8
25
15
7
3
5
27
22
5
24
15
6
4
5
21
24
-3
22
15
5
5
5
26
22
4
20
15
5
4
6
24
26
-2
19
15
5
4
6
19
24
-5
19
15
3
1
11
16
35
-19
10
15
1
2
12
11
40
-29
5
Команда
1
Буде-Глимт
2
Викинг
3
Тромсе
4
Бранн
5
Сарпсборг 08
6
Фредрикстад
7
Кристиансунд
8
КФУМ-Камератене
9
Русенборг
10
Сандефьорд
11
Мольде
12
ХамКам
13
Волеренга
14
Стремсгодсет
15
Брюне
16
Хаугесунд
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
10
3
2
35
17
18
33
15
10
3
2
34
21
13
33
15
8
2
5
26
23
3
26
15
7
2
6
24
27
-3
23
15
6
4
5
24
24
0
22
15
4
5
6
14
19
-5
17
15
4
4
7
18
35
-17
16
15
3
6
6
16
19
-3
15
15
4
3
8
18
30
-12
15
15
4
2
9
24
30
-6
14
15
4
2
9
17
23
-6
14
15
3
4
8
15
25
-10
13
15
4
1
10
18
32
-14
13
15
3
1
11
21
37
-16
10
15
2
3
10
16
32
-16
9
15
1
1
13
11
40
-29
4
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
Стало известно, кто может сменить Переса на посту президента «Реала»
11:11
1
Расписание матчей РПЛ на 7 ноября 2026
10:59
2
Бывшая жена Сафонова хочет отсудить у него половину доходов и автомобиль
10:55
5
Фаны «Локомотива» вызвали команду на мужской разговор
10:53
4
Реакция Хабиба на уход Роналду из сборной Португалии
10:46
1
Геркус вынес вердикт тренеру РПЛ: «Я бы менял уже его»
10:34
6
Губерниев посоветовал «Локомотиву» нового тренера: «С ним команда поборется за золото на следующий сезон»
09:59
13
Президент ФИФА Инфантино принял решение по расширению ЧМ с 48 до 64 команд
09:35
12
«Локомотив» до сих пор не объявил об отставке Галактионова
08:52
3
Бубнов – о тренере РПЛ: «В ещe более сложную петлю полез»
08:16
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+