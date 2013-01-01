Турниры:
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Мольде
|30
|25
|3
|2
|71:25
|+46
|78
|2.
|Буде-Глимт
|30
|18
|6
|6
|86:41
|+45
|60
|3.
|Русенборг
|30
|16
|8
|6
|69:44
|+25
|56
|4.
|Лиллестрем
|30
|16
|5
|9
|49:34
|+15
|53
|5.
|Одд
|30
|13
|6
|11
|43:45
|-2
|45
|6.
|Волеренга
|30
|13
|5
|12
|52:49
|+3
|44
|7.
|Тромсе
|30
|10
|13
|7
|46:49
|-3
|43
|8.
|Сарпсборг 08
|30
|12
|5
|13
|57:54
|+3
|41
|9.
|Олесунн
|30
|10
|9
|11
|32:45
|-13
|39
|10.
|Хаугесунд
|30
|10
|8
|12
|42:46
|-4
|38
|11.
|Викинг
|30
|9
|8
|13
|48:54
|-6
|35
|12.
|Стремсгодсет
|30
|9
|6
|15
|44:55
|-11
|33
|13.
|ХамКам
|30
|6
|13
|11
|33:43
|-10
|31
|14.
|Сандефьорд
|30
|6
|6
|18
|42:68
|-26
|24
|15.
|Кристиансунн
|30
|5
|8
|17
|37:60
|-23
|23
|16.
|Йерв
|30
|5
|5
|20
|30:69
|-39
|20
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Русенборг
|15
|12
|2
|1
|38:15
|+23
|38
|2.
|Мольде
|15
|12
|1
|2
|39:13
|+26
|37
|3.
|Буде-Глимт
|15
|8
|6
|1
|47:20
|+27
|30
|4.
|Лиллестрем
|15
|9
|2
|4
|24:13
|+11
|29
|5.
|Волеренга
|15
|9
|2
|4
|31:21
|+10
|29
|6.
|Тромсе
|15
|8
|5
|2
|29:23
|+6
|29
|7.
|Одд
|15
|8
|1
|6
|26:22
|+4
|25
|8.
|Стремсгодсет
|15
|7
|2
|6
|32:25
|+7
|23
|9.
|Олесунн
|15
|6
|5
|4
|17:17
|0
|23
|10.
|Хаугесунд
|15
|6
|4
|5
|24:22
|+2
|22
|11.
|Сарпсборг 08
|15
|6
|3
|6
|27:24
|+3
|21
|12.
|Викинг
|15
|5
|5
|5
|21:19
|+2
|20
|13.
|ХамКам
|15
|4
|6
|5
|17:17
|0
|18
|14.
|Кристиансунн
|15
|4
|5
|6
|27:29
|-2
|17
|15.
|Йерв
|15
|4
|2
|9
|15:29
|-14
|14
|16.
|Сандефьорд
|15
|1
|6
|8
|23:35
|-12
|9
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Мольде
|15
|13
|2
|0
|32:12
|+20
|41
|2.
|Буде-Глимт
|15
|10
|0
|5
|39:21
|+18
|30
|3.
|Лиллестрем
|15
|7
|3
|5
|25:21
|+4
|24
|4.
|Сарпсборг 08
|15
|6
|2
|7
|30:30
|0
|20
|5.
|Одд
|15
|5
|5
|5
|17:23
|-6
|20
|6.
|Русенборг
|15
|4
|6
|5
|31:29
|+2
|18
|7.
|Хаугесунд
|15
|4
|4
|7
|18:24
|-6
|16
|8.
|Олесунн
|15
|4
|4
|7
|15:28
|-13
|16
|9.
|Сандефьорд
|15
|5
|0
|10
|19:33
|-14
|15
|10.
|Волеренга
|15
|4
|3
|8
|21:28
|-7
|15
|11.
|Викинг
|15
|4
|3
|8
|27:35
|-8
|15
|12.
|Тромсе
|15
|2
|8
|5
|17:26
|-9
|14
|13.
|ХамКам
|15
|2
|7
|6
|16:26
|-10
|13
|14.
|Стремсгодсет
|15
|2
|4
|9
|12:30
|-18
|10
|15.
|Кристиансунн
|15
|1
|3
|11
|10:31
|-21
|6
|16.
|Йерв
|15
|1
|3
|11
|15:40
|-25
|6