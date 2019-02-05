- 5 февраля 2019
- 15:12 Главный тренер «Стремсгодсета»: «Нам не поступало предложения от ЦСКА по Глеснесу» 2
- 25 января 2019
- 00:27 «Чемпионат»: ЦСКА близок к покупке защитника Глеснеса 8
- 20 января 2019
- 22:26 ЦСКА интересуется норвежским защитником Глеснесом 15
- 17 июля 2018
- 08:42 Болт пройдет просмотр в австралийском клубе
- 10 февраля 2018
- 01:15 Семин — о матче со «Стремсгодсетом»: «Нам забивают нелепые мячи, после которых мы тяжело отыгрываемся» 1
- 9 февраля 2018
- 19:57 Товарищеский матч. «Локомотив» сыграл вничью со «Стремсгодсетом» 1
- 6 февраля 2018
- 19:43 Товарищеский матч. «Краснодар» в большинстве обыграл «Стремсгодсет», Смолов забил победный мяч 1
- 29 января 2018
- 21:01 «Локомотив» объявил соперников по второму тренировочному сбору 5
- 22 февраля 2017
- 20:20 Товарищеский матч. «Локомотив» с минимальным счетом уступил «Стремсгодсету» 2
- 22 февраля 2016
- 02:17 Бечирай: «В «Динамо» готов выполнять любую роль, в которой меня видит тренер»
- 21 февраля 2016
- 20:21 Товарищеский матч. «Динамо» на последних минутах упустило победу над «Стремсгодсетом» 1