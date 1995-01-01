Норвегия. Элитсериен 2023
Норвегия. Элитсериен 2023
Норвегия. Элитсериен 2023
Норвегия. Элитсериен 2023
Норвегия. Элитсериен 2023
Норвегия. Элитсериен 2023
Норвегия. Элитсериен 2023
Норвегия. Элитсериен 2023
Норвегия. Элитсериен 2023
Норвегия. Элитсериен 2023
Норвегия. Элитсериен 2023
Норвегия. Элитсериен 2023
Норвегия. Элитсериен 2023
Норвегия. Элитсериен 2023
Норвегия. Элитсериен 2023
Норвегия. Элитсериен 2023
Норвегия. Элитсериен 2023
Норвегия. Элитсериен 2023
Норвегия. Элитсериен 2023
Норвегия. Элитсериен 2023
Норвегия. Элитсериен 2023
Норвегия. Элитсериен 2023
Норвегия. Элитсериен 2023
Норвегия. Элитсериен 2023
Норвегия. Элитсериен 2023
Норвегия. Элитсериен 2023
Норвегия. Элитсериен 2023
Норвегия. Элитсериен 2023
Норвегия. Элитсериен 2023
Норвегия. Элитсериен 2023
|1 тур
|10 апреля, понедельник
|18:00
|Лиллестрем
|Стремсгодсет
|2 тур
|16 апреля, воскресенье
|18:00
|Стремсгодсет
|Олесунн
|3 тур
|23 апреля, воскресенье
|18:00
|ХамКам
|Стремсгодсет
|4 тур
|30 апреля, воскресенье
|18:00
|Стремсгодсет
|Тромсе
|5 тур
|7 мая, воскресенье
|18:00
|Викинг
|Стремсгодсет
|6 тур
|13 мая, суббота
|18:00
|Мольде
|Стремсгодсет
|7 тур
|16 мая, вторник
|19:00
|Стремсгодсет
|Сандефьорд
|8 тур
|29 мая, понедельник
|18:00
|Одд
|Стремсгодсет
|9 тур
|4 июня, воскресенье
|18:00
|Стремсгодсет
|Хаугесунд
|10 тур
|11 июня, воскресенье
|18:00
|Волеренга
|Стремсгодсет
|11 тур
|25 июня, воскресенье
|20:15
|Стремсгодсет
|Буде-Глимт
|12 тур
|3 июля, понедельник
|20:00
|Стабек
|Стремсгодсет
|13 тур
|9 июля, воскресенье
|18:00
|Стремсгодсет
|Сарпсборг 08
|14 тур
|16 июля, воскресенье
|20:15
|Бранн
|Стремсгодсет
|15 тур
|23 июля, воскресенье
|20:15
|Стремсгодсет
|Русенборг
|16 тур
|30 июля, воскресенье
|18:00
|Олесунн
|Стремсгодсет
|17 тур
|6 августа, воскресенье
|18:00
|Стремсгодсет
|Волеренга
|18 тур
|13 августа, воскресенье
|18:00
|Сарпсборг 08
|Стремсгодсет
|19 тур
|20 августа, воскресенье
|18:00
|Стремсгодсет
|Лиллестрем
|20 тур
|27 августа, воскресенье
|18:00
|Буде-Глимт
|Стремсгодсет
|21 тур
|3 сентября, воскресенье
|18:00
|Стремсгодсет
|Стабек
|22 тур
|17 сентября, воскресенье
|18:00
|Сандефьорд
|Стремсгодсет
|23 тур
|24 сентября, воскресенье
|18:00
|Стремсгодсет
|Мольде
|24 тур
|8 октября, воскресенье
|18:00
|Хаугесунд
|Стремсгодсет
|25 тур
|22 октября, воскресенье
|18:00
|Стремсгодсет
|Одд
|26 тур
|29 октября, воскресенье
|18:00
|Стремсгодсет
|Викинг
|27 тур
|5 ноября, воскресенье
|19:00
|Тромсе
|Стремсгодсет
|28 тур
|12 ноября, воскресенье
|19:00
|Стремсгодсет
|ХамКам
|29 тур
|26 ноября, воскресенье
|19:00
|Русенборг
|Стремсгодсет
|30 тур
|2 декабря, суббота
|19:00
|Стремсгодсет
|Бранн