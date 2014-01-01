Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Норвегия. Элитсериен
Команды
Стремсгодсет
Результаты
€ 4 млн
Стремсгодсет - результаты матчей
Драммен
Норвегия. Элитсериен
Стадион:
Мариенлист
Сайт:
http://www.godset.no/
Тренер:
Йорген Иснес
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Норвегия. Элитсериен. 2025
Норвегия. Элитсериен. 2024
Норвегия. Элитсериен. 2023
Норвегия. Элитсериен. 2022
Норвегия. Элитсериен. 2021
Норвегия. Элитсериен. 2020
Норвегия. Элитсериен. 2019
Норвегия. Элитсериен. 2018
Товарищеские матчи. 2018
Норвегия. Элитсериен. 2017
Лига Европы. Квалификация 2016/2017
Норвегия. Элитсериен. 2016
Товарищеские матчи. 2016
Лига Европы. 2015/2016
Норвегия. Элитсериен. 2015
Товарищеские матчи. 2015
Лига чемпионов. 2014/2015
Норвегия. Элитсериен. 2014
Товарищеские матчи. 2014
Лига Европы. Квалификация 2013/2014
Товарищеские матчи. 2013
Copa del Sol. 2013
Лига Европы. Квалификация 2011/2012
30.11 | 19:00
Русенборг
6 : 0
Стремсгодсет
22.11 | 20:00
Стремсгодсет
2 : 6
Сандефьорд
09.11 | 19:00
Кристиансунд
2 : 1
Стремсгодсет
02.11 | 16:30
Стремсгодсет
1 : 2
Викинг
26.10 | 21:15
Волеренга
2 : 1
Стремсгодсет
19.10 | 20:15
Стремсгодсет
0 : 3
Фредрикстад
05.10 | 18:00
Стремсгодсет
1 : 1
КФУМ-Камератене
28.09 | 18:00
Тромсе
3 : 1
Стремсгодсет
21.09 | 18:00
Стремсгодсет
2 : 1
Сарпсборг 08
14.09 | 18:00
ХамКам
1 : 2
Стремсгодсет
31.08 | 20:15
Стремсгодсет
3 : 1
Мольде
24.08 | 18:00
Брюне
2 : 2
Стремсгодсет
15.08 | 20:00
Стремсгодсет
0 : 5
Буде-Глимт
03.08 | 18:00
Стремсгодсет
2 : 0
Хаугесунд
30.07 | 20:00
Буде-Глимт
1 : 0
Стремсгодсет
25.07 | 20:00
Фредрикстад
3 : 2
Стремсгодсет
19.07 | 17:00
Мольде
4 : 1
Стремсгодсет
13.07 | 18:00
Стремсгодсет
2 : 3
Тромсе
05.07 | 17:00
Викинг
1 : 0
Стремсгодсет
29.06 | 20:15
Стремсгодсет
0 : 2
Волеренга
22.06 | 18:00
КФУМ-Камератене
5 : 0
Стремсгодсет
31.05 | 17:00
Стремсгодсет
0 : 3
ХамКам
25.05 | 18:00
Сандефьорд
3 : 2
Стремсгодсет
16.05 | 19:00
Стремсгодсет
0 : 2
Брюне
04.05 | 18:00
Стремсгодсет
1 : 2
Кристиансунд
27.04 | 18:00
Сарпсборг 08
2 : 3
Стремсгодсет
21.04 | 18:00
Стремсгодсет
1 : 2
Бранн
10.04 | 20:00
Бранн
2 : 1
Стремсгодсет
06.04 | 18:00
Хаугесунд
0 : 5
Стремсгодсет
29.03 | 18:00
Стремсгодсет
1 : 2
Русенборг
Главные новости
Фото
ЦСКА показал фото травмированных Акинфеева и Баринова
16:43
Роналду может купить футбольный клуб
16:26
Окончательная заявка сборной России на матчи с Ираном, Намибией и Нигерией
16:06
Аленичев прокомментировал назначение в тульский «Арсенал»
15:51
1
Бывший арбитр ФИФА назвал Кордобу «театральным деятелем»
14:54
2
«Пролетела вся карьера, жизнь»: Акинфеев двумя словами описал ЧМ-2014
14:45
2
Силкин – об игроке ЦСКА: «Я бы наказал его по максимуму, пусть черти знают порядок»
14:30
4
Фото
Аленичев официально вернулся к работе тренером впервые за 7 лет
13:54
4
Генич поспорил с Аршавиным о статусе топ-клуба у «Спартака»
13:07
15
Казахстан впервые примет финал еврокубка
12:53
10
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+