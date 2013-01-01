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    Стремсгодсет - результаты

    Город Драммен
    Дивизион Норвегия-Элитсериен
    Сайт http://www.godset.no/
    Стадион Мариенлист
    Тренер Тор-Оле Скуллеруд
    Турниры:
    Норвегия. Элитсериен 2022
    30 тур
    		13 ноября, воскресенье 19:00 Стремсгодсет 2:4 Буде-Глимт
    29 тур
    		6 ноября, воскресенье 19:00 Одд 5:1 Стремсгодсет
    28 тур
    		29 октября, суббота 19:00 Стремсгодсет 1:2 Хаугесунд
    27 тур
    		22 октября, суббота 19:00 ХамКам 1:1 Стремсгодсет
    26 тур
    		15 октября, суббота 19:00 Русенборг 3:0 Стремсгодсет
    25 тур
    		9 октября, воскресенье 18:00 Стремсгодсет 1:2 Тромсе
    24 тур
    		1 октября, суббота 19:00 Волеренга 4:0 Стремсгодсет
    23 тур
    		18 сентября, воскресенье 19:00 Стремсгодсет 4:1 Кристиансунн
    22 тур
    		10 сентября, суббота 19:00 Лиллестрем 2:1 Стремсгодсет
    21 тур
    		4 сентября, воскресенье 19:00 Стремсгодсет 1:2 Олесунн
    14 тур
    		31 августа, среда 20:00 Тромсе 1:0 Стремсгодсет
    20 тур
    		27 августа, суббота 19:00 Сандефьорд 2:2 Стремсгодсет
    19 тур
    		21 августа, воскресенье 19:00 Стремсгодсет 6:0 Йерв
    17 тур
    		7 августа, воскресенье 19:00 Стремсгодсет 3:1 Сарпсборг 08
    16 тур
    		31 июля, воскресенье 16:30 Мольде 3:0 Стремсгодсет
    15 тур
    		24 июля, воскресенье 21:00 Стремсгодсет 1:1 ХамКам
    13 тур
    		9 июля, суббота 19:00 Стремсгодсет 0:0 Одд
    12 тур
    		3 июля, воскресенье 19:00 Олесунн 1:0 Стремсгодсет
    11 тур
    		26 июня, воскресенье 19:00 Стремсгодсет 3:0 Лиллестрем
    10 тур
    		18 июня, суббота 17:00 Сарпсборг 08 5:1 Стремсгодсет
    9 тур
    		28 мая, суббота 19:00 Стремсгодсет 3:2 Викинг
    8 тур
    		25 мая, среда 19:00 Буде-Глимт 2:2 Стремсгодсет
    7 тур
    		22 мая, воскресенье 19:00 Стремсгодсет 3:2 Волеренга
    6 тур
    		16 мая, понедельник 19:00 Кристиансунн 0:3 Стремсгодсет
    18 тур
    		12 мая, четверг 20:00 Викинг 0:0 Стремсгодсет
    5 тур
    		8 мая, воскресенье 19:00 Стремсгодсет 3:0 Русенборг
    4 тур
    		23 апреля, суббота 19:00 Стремсгодсет 0:5 Сандефьорд
    3 тур
    		18 апреля, понедельник 19:00 Хаугесунд 0:1 Стремсгодсет
    2 тур
    		10 апреля, воскресенье 19:00 Стремсгодсет 1:3 Мольде
    1 тур
    		3 апреля, воскресенье 19:00 Йерв 1:0 Стремсгодсет
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