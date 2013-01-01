Турниры:
Норвегия. Элитсериен 2022
|30 тур
|13 ноября, воскресенье
|19:00
|Стремсгодсет
|2:4
|Буде-Глимт
|29 тур
|6 ноября, воскресенье
|19:00
|Одд
|5:1
|Стремсгодсет
|28 тур
|29 октября, суббота
|19:00
|Стремсгодсет
|1:2
|Хаугесунд
|27 тур
|22 октября, суббота
|19:00
|ХамКам
|1:1
|Стремсгодсет
|26 тур
|15 октября, суббота
|19:00
|Русенборг
|3:0
|Стремсгодсет
|25 тур
|9 октября, воскресенье
|18:00
|Стремсгодсет
|1:2
|Тромсе
|24 тур
|1 октября, суббота
|19:00
|Волеренга
|4:0
|Стремсгодсет
|23 тур
|18 сентября, воскресенье
|19:00
|Стремсгодсет
|4:1
|Кристиансунн
|22 тур
|10 сентября, суббота
|19:00
|Лиллестрем
|2:1
|Стремсгодсет
|21 тур
|4 сентября, воскресенье
|19:00
|Стремсгодсет
|1:2
|Олесунн
|14 тур
|31 августа, среда
|20:00
|Тромсе
|1:0
|Стремсгодсет
|20 тур
|27 августа, суббота
|19:00
|Сандефьорд
|2:2
|Стремсгодсет
|19 тур
|21 августа, воскресенье
|19:00
|Стремсгодсет
|6:0
|Йерв
|17 тур
|7 августа, воскресенье
|19:00
|Стремсгодсет
|3:1
|Сарпсборг 08
|16 тур
|31 июля, воскресенье
|16:30
|Мольде
|3:0
|Стремсгодсет
|15 тур
|24 июля, воскресенье
|21:00
|Стремсгодсет
|1:1
|ХамКам
|13 тур
|9 июля, суббота
|19:00
|Стремсгодсет
|0:0
|Одд
|12 тур
|3 июля, воскресенье
|19:00
|Олесунн
|1:0
|Стремсгодсет
|11 тур
|26 июня, воскресенье
|19:00
|Стремсгодсет
|3:0
|Лиллестрем
|10 тур
|18 июня, суббота
|17:00
|Сарпсборг 08
|5:1
|Стремсгодсет
|9 тур
|28 мая, суббота
|19:00
|Стремсгодсет
|3:2
|Викинг
|8 тур
|25 мая, среда
|19:00
|Буде-Глимт
|2:2
|Стремсгодсет
|7 тур
|22 мая, воскресенье
|19:00
|Стремсгодсет
|3:2
|Волеренга
|6 тур
|16 мая, понедельник
|19:00
|Кристиансунн
|0:3
|Стремсгодсет
|18 тур
|12 мая, четверг
|20:00
|Викинг
|0:0
|Стремсгодсет
|5 тур
|8 мая, воскресенье
|19:00
|Стремсгодсет
|3:0
|Русенборг
|4 тур
|23 апреля, суббота
|19:00
|Стремсгодсет
|0:5
|Сандефьорд
|3 тур
|18 апреля, понедельник
|19:00
|Хаугесунд
|0:1
|Стремсгодсет
|2 тур
|10 апреля, воскресенье
|19:00
|Стремсгодсет
|1:3
|Мольде
|1 тур
|3 апреля, воскресенье
|19:00
|Йерв
|1:0
|Стремсгодсет