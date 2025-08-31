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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Стремсгодсет - Мольде
Стремсгодсет - Мольде: обзор матча 31 августа 2025
Стремсгодсет
31.08.2025, воскресенье, 20:15
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
3 : 1
Завершен
Мольде
2'
Й. Тайе
3'
Й. Бакке
69'
М. Фарджи
85'
Д. Дага
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стремсгодсет - Мольде
Конец матча
+7'
Замена
J. Ampofo
️️️️
М. Фарджи
ГОЛ! 3:1!
Д. Дага
Пас отдал
Э. Брейвик
Замена
Д. Дага
️️️️
М. Эйкрем
Замена
К. Красники
️️️️
Й. Бакке
Замена
S. Milian Granaas
️️️️
Э. Хестад
Травма
Ф. Даль
ГОЛ! 3:0!
М. Фарджи
Пас отдал
F. Pau Vilaseca Ardraa
Замена
М. Линнес
️️️️
Х. Стеневик
Замена
Д. Абдулаи
️️️️
Ф. Гульбрандсен
Желтая карточка
F. Pau Vilaseca Ardraa
Желтая карточка
Х. Стеневик
Желтая карточка
Ф. Гульбрандсен
Второй тайм
+1'
Желтая карточка
Э. Брейвик
Желтая карточка
A. Roaldsoy
ГОЛ! 2:0!
Й. Бакке
Пас отдал
О. Энерсен
ГОЛ! 1:0!
Й. Тайе
Пас отдал
A. Conteh
2'
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стремсгодсет
99
Пер Бротвейт
ВР
26
Ларс Вильсвик
ЦЗ
25
Йеспер Тайе
ЦЗ
71
Густав Вальсвик
(К)
ЦЗ
27
Фредрик-Кристенсен Даль
ЦЗ
14
Оле Энерсен
ЛВ
21
Марко Фарджи
ЛВ
25
Йохан Бакке
ОП
10
Герман Штенгель
ЦП
16
Fredrik Pau Vilaseca Ardraa
ЦП
20
Alie Conteh
ЦФ
Главный тренер
Йорген Иснес
Мольде
28
Якоб Карлстрем
ВР
33
Бирк Риса
ЛЗ
19
Эйрик Хауган
ЦЗ
16
Alwande Roaldsoy
ЦП
10
Эмиль Брейвик
ЦП
23
Магнус Эйкрем
(К)
АП
18
Халльдор Стеневик
ПВ
5
Эйрик Хестад
ПВ
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
25
Casper Öyvann
ЦФ
11
Caleb Sery
ЦФ
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
Стремсгодсет
30
Jasper Silva Torkildsen
ВР
4
Sivert Eriksen Westerlund
ЦЗ
5
Бент Сермо
ПЗ
15
Андреас Эредия-Ранден
ЦП
8
Крешник Красники
ЦП
6
Samuel Silalahi
ЦП
22
James Ampofo
ЦФ
39
Mats Spiten
ЦФ
Мольде
34
Шон МакДермотт
ВР
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
46
Mathias Mork
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
27
Даниэль Дага
ОП
23
Sondre Milian Granaas
ЦП
29
Густав Нихейм
ЦФ
9
Джалал Абдулаи
ЦФ
25
Oskar Spiten-Nysaether
ЦФ
4-1-2-2-1
99
Бротвейт
26
Вильсвик
71
Вальсвик
27
Даль
25
Тайе
25
Бакке
10
Штенгель
16
21
Фарджи
14
Энерсен
20
2-2-3-3
28
Карлстрем
19
Хауган
33
Риса
16
10
Брейвик
5
Хестад
23
Эйкрем
18
Стеневик
11
25
8
Гульбрандсен
25
Бакке
8
Красники
8
Красники
25
Бакке
21
Фарджи
22
22
21
Фарджи
18
Стеневик
25
Линнес
25
Линнес
18
Стеневик
23
Эйкрем
27
Дага
27
Дага
23
Эйкрем
5
Хестад
23
23
5
Хестад
8
Гульбрандсен
9
Абдулаи
9
Абдулаи
8
Гульбрандсен
Остались в запасе
Стремсгодсет
Мольде
30
Jasper Silva Torkildsen
ВР
4
Sivert Eriksen Westerlund
ЦЗ
5
Бент Сермо
ПЗ
15
Андреас Эредия-Ранден
ЦП
6
Samuel Silalahi
ЦП
39
Mats Spiten
ЦФ
Главный тренер
Йорген Иснес
34
Шон МакДермотт
ВР
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
46
Mathias Mork
ЦЗ
29
Густав Нихейм
ЦФ
25
Oskar Spiten-Nysaether
ЦФ
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
Остались в запасе
30
Jasper Silva Torkildsen
ВР
4
Sivert Eriksen Westerlund
ЦЗ
5
Бент Сермо
ПЗ
15
Андреас Эредия-Ранден
ЦП
6
Samuel Silalahi
ЦП
39
Mats Spiten
ЦФ
Остались в запасе
34
Шон МакДермотт
ВР
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
46
Mathias Mork
ЦЗ
29
Густав Нихейм
ЦФ
25
Oskar Spiten-Nysaether
ЦФ
Главный тренер
Йорген Иснес
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
Статистика матча Стремсгодсет - Мольде
1
4
Всего ударов по воротам
17
14
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
2
6
Нарушения
16
8
Офсайды
1
2
Количество передач
317
611
Сейвы
2
4
Точность передач %
76
88
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
7
7
xG (ожидаемые голы)
1.57
1.03
Матчи команд
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Русенборг
6 : 0
30.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стремсгодсет
2 : 6
22.11.2025
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Кристиансунд
2 : 1
09.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
02.11.2025
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Волеренга
2 : 1
26.10.2025
Стремсгодсет
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
- : -
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Лиллестрем
2 : 2
11.10.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Мольде
1 : 2
19.09.2026
Олесунн
Информация о матче
Главный судья:
Daniel Higraff, Norway
Стадион:
Marienlyst Stadion, Drammen
Игрок матча
Рейтинг
Йеспер Тайе
Защитник
Рейтинг: 8
Минут на поле
90
Голы
1
Ассисты
0
Ударов по воротам
1
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