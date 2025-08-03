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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Стремсгодсет - Хаугесунд
Стремсгодсет - Хаугесунд: онлайн-трансляция 03 августа 2025
Стремсгодсет
03.08.2025, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
- : -
Не начался
Хаугесунд
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Стремсгодсет - Хаугесунд
Всего ударов по воротам
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Угловые удары
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Количество передач
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Точность передач %
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Удары мимо ворот
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Блокированные удары
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Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
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