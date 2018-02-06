Товарищеский матч. «Краснодар» в большинстве обыграл «Стремсгодсет», Смолов забил победный мяч

Российский «Краснодар» провел товарищеский матч против норвежского «Стремсгодсета». Победа досталась коллективу с юга нашей страны. Решающий мяч с пенальти провел нападающий Федор Смолов.

Отметим, что весь второй тайм норвежцы провели в меньшинстве, однако россияне реализовать лишнего не смогли.

Товарищеский матч

Краснодар (Россия) – Стремсгодсет (Норвегия) -2:1 (2:1)

Голы: 0:1 – Улланд-Андерсон, 5; 1:1 – Вандерсон, 30; 2:1 – Смолов, 42 (с пенальти).

Удаления: нет – Педерсен, 41.