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    Товарищеский матч. «Краснодар» в большинстве обыграл «Стремсгодсет», Смолов забил победный мяч

    Российский «Краснодар» провел товарищеский матч против норвежского «Стремсгодсета». Победа досталась коллективу с юга нашей страны. Решающий мяч с пенальти провел нападающий Федор Смолов.

    Отметим, что весь второй тайм норвежцы провели в меньшинстве, однако россияне реализовать лишнего не смогли.

    Товарищеский матч

    Краснодар (Россия) – Стремсгодсет (Норвегия) -2:1 (2:1)

    Голы: 0:1 – Улланд-Андерсон, 5; 1:1 – Вандерсон, 30; 2:1 – Смолов, 42 (с пенальти).

    Удаления: нет – Педерсен, 41.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.02.2018 19:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 6 февраля 2018, 22:22

      Интересно кого Шалимов наигрывал в центре защиты вместо Гранквиста

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