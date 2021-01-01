Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
2
3
4
6
7
9
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
36
23
7
6
78
46
32
76
36
15
17
4
70
41
29
62
36
16
12
8
80
50
30
60
36
16
6
14
50
54
-4
54
36
14
8
14
68
63
5
50
36
12
8
16
50
66
-16
44
36
11
8
17
46
67
-21
41
36
9
13
14
54
58
-4
40
36
9
13
14
52
64
-12
40
36
4
10
22
37
76
-39
22
Команда
2
3
4
6
7
8
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
18
12
4
2
45
23
22
40
18
11
5
2
41
21
20
38
18
10
3
5
27
24
3
33
18
8
8
2
39
20
19
32
18
7
7
4
36
27
9
28
18
7
5
6
25
26
-1
26
18
6
4
8
27
29
-2
22
18
6
4
8
21
26
-5
22
18
5
6
7
33
34
-1
21
18
3
5
10
23
38
-15
14
Команда
2
3
5
7
8
9
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
18
11
3
4
33
23
10
36
18
7
9
2
31
21
10
30
18
5
7
6
39
29
10
22
18
7
1
10
32
36
-4
22
18
6
3
9
23
30
-7
21
18
4
7
7
21
24
-3
19
18
5
4
9
25
41
-16
19
18
3
9
6
25
35
-10
18
18
5
3
10
25
40
-15
18
18
1
5
12
14
38
-24
8
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире