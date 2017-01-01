Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
3
4
5
6
7
8
10
11
13
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
9
7
1
1
15
4
11
22
9
7
1
1
15
3
12
22
9
6
1
2
17
9
8
19
9
5
2
2
14
9
5
17
9
5
1
3
13
17
-4
16
8
4
3
1
18
5
13
15
9
3
2
4
12
14
-2
11
9
2
4
3
10
12
-2
10
9
3
0
6
8
17
-9
9
9
2
3
4
11
17
-6
9
8
1
3
4
8
10
-2
6
9
1
3
5
3
11
-8
6
9
0
5
4
5
11
-6
5
9
0
3
6
6
16
-10
3
Команда
2
3
4
5
7
9
10
11
13
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
4
1
0
11
2
9
13
5
4
1
0
10
2
8
13
4
3
1
0
14
0
14
10
4
3
1
0
8
3
5
10
4
3
1
0
8
4
4
10
4
3
0
1
7
1
6
9
5
2
1
2
10
9
1
7
5
2
0
3
6
7
-1
6
5
1
2
2
6
6
0
5
4
1
1
2
6
5
1
4
3
1
1
1
5
4
1
4
5
1
1
3
3
5
-2
4
5
0
3
2
1
4
-3
3
4
0
2
2
3
5
-2
2
Команда
3
4
5
6
7
8
10
11
13
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
4
1
0
8
3
5
13
4
3
0
1
4
1
3
9
5
2
1
2
6
6
0
7
4
2
0
2
7
7
0
6
4
2
0
2
6
8
-2
6
6
1
3
2
5
8
-3
6
5
2
0
3
5
13
-8
6
4
1
2
1
4
5
-1
5
4
1
0
3
2
10
-8
3
4
0
2
2
4
7
-3
2
4
0
2
2
2
5
-3
2
4
0
2
2
0
6
-6
2
4
0
2
2
1
8
-7
2
5
0
1
4
3
11
-8
1
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире