Турниры:
Греция. Суперлига (2022/2023)
|24 тур
|26 февраля, воскресенье
|17:00
|Левадиакос
|0:0
|Панетоликос
|23 тур
|19 февраля, воскресенье
|20:30
|Панетоликос
|1:0
|Ионикос
|22 тур
|13 февраля, понедельник
|22:00
|Олимпиакос
|6:1
|Панетоликос
|21 тур
|5 февраля, воскресенье
|21:00
|Панетоликос
|0:0
|Астерас
|20 тур
|28 января, суббота
|20:30
|Волос
|2:3
|Панетоликос
|19 тур
|20 января, пятница
|21:30
|Панетоликос
|1:1
|ПАС
|18 тур
|15 января, воскресенье
|17:00
|АЕК
|4:1
|Панетоликос
|17 тур
|9 января, понедельник
|18:00
|Панетоликос
|0:4
|ОФИ
|16 тур
|4 января, среда
|19:00
|Панетоликос
|2:0
|Атромитос
|15 тур
|29 декабря, четверг
|19:00
|Арис
|1:0
|Панетоликос
|14 тур
|22 декабря, четверг
|20:30
|Панетоликос
|0:2
|ПАОК
|13 тур
|13 ноября, воскресенье
|19:00
|ПАС Ламия
|1:3
|Панетоликос
|12 тур
|9 ноября, среда
|18:00
|Панетоликос
|0:1
|Панатинаикос
|11 тур
|6 ноября, воскресенье
|17:00
|Панетоликос
|0:0
|Левадиакос
|10 тур
|29 октября, суббота
|17:00
|Ионикос
|1:1
|Панетоликос
|9 тур
|22 октября, суббота
|19:30
|Панетоликос
|0:2
|Олимпиакос
|8 тур
|16 октября, воскресенье
|20:30
|Астерас
|0:0
|Панетоликос
|7 тур
|8 октября, суббота
|17:00
|Панетоликос
|2:3
|Волос
|6 тур
|3 октября, понедельник
|18:00
|ПАС
|1:4
|Панетоликос
|5 тур
|17 сентября, суббота
|20:00
|Панетоликос
|0:2
|АЕК
|4 тур
|10 сентября, суббота
|18:30
|ОФИ
|1:2
|Панетоликос
|3 тур
|4 сентября, воскресенье
|18:30
|Атромитос
|1:1
|Панетоликос
|2 тур
|28 августа, воскресенье
|19:00
|Панетоликос
|3:1
|Арис
|1 тур
|20 августа, суббота
|21:45
|ПАОК
|1:0
|Панетоликос