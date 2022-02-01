Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Панетоликос - результаты

    Город Агринио
    Дивизион Греция-Суперлига
    Стадион Панетолику
    Тренер Яннис Мацуракис
    Турниры:
    Греция. Суперлига (2022/2023)
    24 тур
    		26 февраля, воскресенье 17:00 Левадиакос 0:0 Панетоликос
    23 тур
    		19 февраля, воскресенье 20:30 Панетоликос 1:0 Ионикос
    22 тур
    		13 февраля, понедельник 22:00 Олимпиакос 6:1 Панетоликос
    21 тур
    		5 февраля, воскресенье 21:00 Панетоликос 0:0 Астерас
    20 тур
    		28 января, суббота 20:30 Волос 2:3 Панетоликос
    19 тур
    		20 января, пятница 21:30 Панетоликос 1:1 ПАС
    18 тур
    		15 января, воскресенье 17:00 АЕК 4:1 Панетоликос
    17 тур
    		9 января, понедельник 18:00 Панетоликос 0:4 ОФИ
    16 тур
    		4 января, среда 19:00 Панетоликос 2:0 Атромитос
    15 тур
    		29 декабря, четверг 19:00 Арис 1:0 Панетоликос
    14 тур
    		22 декабря, четверг 20:30 Панетоликос 0:2 ПАОК
    13 тур
    		13 ноября, воскресенье 19:00 ПАС Ламия 1:3 Панетоликос
    12 тур
    		9 ноября, среда 18:00 Панетоликос 0:1 Панатинаикос
    11 тур
    		6 ноября, воскресенье 17:00 Панетоликос 0:0 Левадиакос
    10 тур
    		29 октября, суббота 17:00 Ионикос 1:1 Панетоликос
    9 тур
    		22 октября, суббота 19:30 Панетоликос 0:2 Олимпиакос
    8 тур
    		16 октября, воскресенье 20:30 Астерас 0:0 Панетоликос
    7 тур
    		8 октября, суббота 17:00 Панетоликос 2:3 Волос
    6 тур
    		3 октября, понедельник 18:00 ПАС 1:4 Панетоликос
    5 тур
    		17 сентября, суббота 20:00 Панетоликос 0:2 АЕК
    4 тур
    		10 сентября, суббота 18:30 ОФИ 1:2 Панетоликос
    3 тур
    		4 сентября, воскресенье 18:30 Атромитос 1:1 Панетоликос
    2 тур
    		28 августа, воскресенье 19:00 Панетоликос 3:1 Арис
    1 тур
    		20 августа, суббота 21:45 ПАОК 1:0 Панетоликос
    • Читайте нас: 
    11