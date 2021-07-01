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Польша. Экстракласса
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Пяст
Новости
€ 3 млн
Пяст - новости команды
Гливице
Польша. Экстракласса
Стадион:
Городской
Сайт:
http://www.piast.gliwice.pl
Тренер:
Александар Вукович
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Результаты
Расписание
Таблица
«Зенит» готов заплатить 3 миллиона за польского форварда Сверчка
2021.07.01 21:48
16
«Зенит» интересуется нападающим сборной Польши Сверчком. Недавно он забил сборной России
2021.06.26 01:37
15
Игрок «Пяста» Дзичек, которого хотел купить «Локомотив», перешел в «Лацио»
2019.08.23 13:44
3
Опорный полузащитник «Пяста» Дзичек может перейти в «Локомотив» за 2 миллиона
2019.08.21 18:15
Гончаренко – о матче с «Пястом»: «Есть позитивные моменты, а есть не совсем хорошие»
2018.01.30 06:54
2
Товарищеские матчи. ЦСКА сыграл вничью с «Пястом» и другие результаты российских клубов
2018.01.29 20:01
11
Товарищеский матч. ЦСКА обыграл «Пяст» благодаря голам Жамалетдинова и Игнашевича
2017.01.22 15:58
1
Дзагоев, Витиньо и Василий Березуцкий не сыграют с «Пястом»
2017.01.22 13:27
Черчесов: «Мой принцип – нужно выигрывать, а не играть»
2016.05.09 10:50
Черчесов привел «Легию» на первое место
2016.04.04 08:14
15
«Легия» Черчесова возглавила таблицу чемпионата Польши
2016.02.28 23:41
1
ЦСКА может сыграть товарищеский матч с польским клубом «Пяст»
2015.12.21 15:34
2
Главные новости
Названы стадионы, которые примут финалы Лиги чемпионов в 2028 и 2029 годах
12:44
Объявлены назначения судей на матчи 9-го тура РПЛ
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