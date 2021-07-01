- 1 июля 2021
- 21:48 «Зенит» готов заплатить 3 миллиона за польского форварда Сверчка 17
- 26 июня 2021
- 01:37 «Зенит» интересуется нападающим сборной Польши Сверчком. Недавно он забил сборной России 16
- 23 августа 2019
- 13:44 Игрок «Пяста» Дзичек, которого хотел купить «Локомотив», перешел в «Лацио» 3
- 21 августа 2019
- 18:15 Опорный полузащитник «Пяста» Дзичек может перейти в «Локомотив» за 2 миллиона
- 30 января 2018
- 06:54 Гончаренко – о матче с «Пястом»: «Есть позитивные моменты, а есть не совсем хорошие» 2
- 29 января 2018
- 20:01 Товарищеские матчи. ЦСКА сыграл вничью с «Пястом» и другие результаты российских клубов 11
- 22 января 2017
- 15:58 Товарищеский матч. ЦСКА обыграл «Пяст» благодаря голам Жамалетдинова и Игнашевича 1
- 13:27 Дзагоев, Витиньо и Василий Березуцкий не сыграют с «Пястом»
- 9 мая 2016
- 10:50 Черчесов: «Мой принцип – нужно выигрывать, а не играть»
- 4 апреля 2016
- 08:14 Черчесов привел «Легию» на первое место 15
- 28 февраля 2016
- 23:41 «Легия» Черчесова возглавила таблицу чемпионата Польши 1
- 21 декабря 2015
- 15:34 ЦСКА может сыграть товарищеский матч с польским клубом «Пяст» 2