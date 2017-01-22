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    Товарищеский матч. ЦСКА обыграл «Пяст» благодаря голам Жамалетдинова и Игнашевича

    ЦСКА со счетом 2:0 одержал победу над «Пястом» в контрольном матче, который проходил на сборе в испанском Кампоаморе.

    Голами отметились Тимур Жамалетдинов, отличившийся в середине первого тайма, а также Сергей Игнашевич, реализовавший пенальти в концовке встречи.

    Стоит отметить, что «Пяст» занимает 13-е место в нынешнем сезоне чемпионата Польши.

    Товарищеский матч

    ЦСКА (Россия) – Пяст (Польша) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Жамалетдинов, 33; 2:0 – Игнашевич, 90 (с пенальти).

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.01.2017 15:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 29 января 2018, 15:39

      Ну,что сказать: "готовьтесь парни спокойно.."

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