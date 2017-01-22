Товарищеский матч. ЦСКА обыграл «Пяст» благодаря голам Жамалетдинова и Игнашевича

ЦСКА со счетом 2:0 одержал победу над «Пястом» в контрольном матче, который проходил на сборе в испанском Кампоаморе.

Голами отметились Тимур Жамалетдинов, отличившийся в середине первого тайма, а также Сергей Игнашевич, реализовавший пенальти в концовке встречи.

Стоит отметить, что «Пяст» занимает 13-е место в нынешнем сезоне чемпионата Польши.

Товарищеский матч

ЦСКА (Россия) – Пяст (Польша) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Жамалетдинов, 33; 2:0 – Игнашевич, 90 (с пенальти).