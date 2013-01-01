Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Пяст - результаты

    Город Гливице
    Дивизион Польша-Оранж Экстракласса
    Сайт www.piast.gliwice.pl
    Стадион Пяст
    Турниры:
    Лига Европы (2020/2021)
    Квалификация, 3 раунд
    		24 сентября, четверг 21:00 Копенгаген 3:0 Пяст
    Квалификация, 2 раунд
    		17 сентября, четверг 21:00 Пяст 3:2 Хартберг
    Квалификация, 1 раунд
    		27 августа, четверг 18:00 Динамо 0:2 Пяст
    • Читайте нас: 
    11