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Польша. Экстракласса
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Пяст
Результаты
€ 3 млн
Пяст - результаты матчей
Гливице
Польша. Экстракласса
Стадион:
Городской
Сайт:
http://www.piast.gliwice.pl
Тренер:
Александар Вукович
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Таблица
Польша. Экстракласа. 2025/2026
Польша. Экстракласа. 2024/2025
Польша. Экстракласа. 2023/2024
Лига Европы. Квалификация 2020/2021
Лига Европы. 2019/2020
Лига чемпионов. 2019/2020
Лига Европы. Квалификация 2016/2017
Лига Европы. Квалификация 2013/2014
23.05 | 18:30
Видзев
2 : 1
Пяст
17.05 | 13:15
Пяст
1 : 3
Ракув
10.05 | 13:15
Пяст
0 : 0
ГКС Катовице
01.05 | 18:30
Корона
1 : 1
Пяст
27.04 | 20:00
Пяст
4 : 1
Арка
20.04 | 20:00
Лехия
1 : 1
Пяст
13.04 | 20:00
Пяст
0 : 2
Погонь
06.04 | 13:15
Брук-Бет Термалица
3 : 2
Пяст
20.03 | 20:00
Пяст
3 : 1
Радомяк
14.03 | 16:45
Ягеллония
1 : 2
Пяст
07.03 | 19:30
Пяст
1 : 3
Заглембе
27.02 | 20:00
Краковия
2 : 3
Пяст
20.02 | 20:00
Пяст
1 : 2
Мотор Люблин
15.02 | 19:30
Лех
3 : 0
Пяст
09.02 | 21:00
Пяст
1 : 0
Висла Плоцк
03.02 | 22:30
Пяст
1 : 0
Лех
31.01 | 16:45
Гурник
2 : 1
Пяст
14.12 | 22:15
Легия
0 : 1
Пяст
06.12 | 22:15
Пяст
2 : 0
Легия
28.11 | 20:00
Пяст
0 : 2
Видзев
22.11 | 19:30
Ракув
1 : 3
Пяст
08.11 | 22:15
ГКС Катовице
1 : 3
Пяст
31.10 | 22:30
Пяст
0 : 0
Корона
25.10 | 15:45
Арка
2 : 1
Пяст
19.10 | 13:15
Пяст
1 : 2
Лехия
03.10 | 21:30
Погонь
2 : 1
Пяст
27.09 | 18:30
Пяст
4 : 2
Брук-Бет Термалица
20.09 | 13:15
Радомяк
1 : 0
Пяст
13.09 | 21:15
Пяст
1 : 1
Ягеллония
30.08 | 18:30
Заглембе
2 : 2
Пяст
24.08 | 15:45
Пяст
0 : 0
Краковия
16.08 | 15:45
Мотор Люблин
0 : 0
Пяст
01.08 | 21:30
Висла Плоцк
2 : 0
Пяст
26.07 | 15:45
Пяст
0 : 1
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