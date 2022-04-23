- 23 апреля 2022
- 20:05 Фото Фанаты «Олдхэма» из Лиги 2 сорвали матч в знак протеста
- 16 апреля 2019
- 22:10 FA обвинила Скоулза в совершении 140 ставок за 3,5 года 3
- 19 марта 2019
- 19:58 Моуринью: «Скоулз критиковал меня, а сам продержался 31 день в роли тренера. Возвращайся в студию» 13
- 15 марта 2019
- 14:49 Sky Sports: Скоулз уволился из «Олдхэма» по вотсапу
- 14 марта 2019
- 20:34 Скоулз покинул «Олдхэм» на 31-й день в должности главного тренера 3
- 11 февраля 2019
- 16:16 Фото Скоулз возглавил «Олдхэм». Это его первый опыт в качестве главного тренера 2
- 26 января 2019
- 20:00 Кубок Англии. «Манчестер Сити» разгромил «Бернли» и другие результаты 1
- 11 октября 2017
- 19:22 Скоулз близок к тому, чтобы возглавить «Олдхэм»
- 28 сентября 2017
- 23:46 Зеедорф близок к тому, чтобы возглавить «Олдхэм» 2