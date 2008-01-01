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Олдхэм
Результаты
€ 1 млн
Олдхэм - результаты матчей
Олдхэм
Англия. Вторая лига
Стадион:
Бандэри Парк
Сайт:
http://www.oldhamathletic.co.uk
Тренер:
Микки Меллон
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Англия. Вторая лига. 2026/2027
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Кубок Английской лиги. 1-й раунд 2009/2010
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Кубок Английской лиги. 2-й раунд 2008/2009
Кубок Английской лиги. 1-й раунд 2008/2009
12.09 | 17:00
Олдхэм
1 : 2
Честерфилд
05.09 | 17:00
Транмер
2 : 0
Олдхэм
01.09 | 21:45
Флитвуд
1 : 1
Олдхэм
29.08 | 17:00
Олдхэм
3 : 0
Суиндон Таун
22.08 | 17:00
Колчестер Юнайтед
2 : 1
Олдхэм
15.08 | 14:30
Олдхэм
2 : 0
Порт Вейл
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