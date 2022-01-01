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Олдхэм
Состав
€ 1 млн
Олдхэм - состав команды
Олдхэм
Англия. Вторая лига
Стадион:
Бандэри Парк
Сайт:
http://www.oldhamathletic.co.uk
Тренер:
Микки Меллон
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
6
Монте Мэнни
Защ
31
€ 0.15 млн
5
Дэниелс Донерворн
Защ
32
€ 0.075 млн
20
Кэпрайс Джейк
Защ
33
€ 0.05 млн
24
Lewis Temple
Защ
-
2
Reagan Ogle
Защ
-
18
Вудс Райан
Пол
32
€ 0.175 млн
27
Хэммонд Оливер
Пол
23
€ 0.1 млн
8
Норберн Оливер
Пол
33
€ 0.075 млн
7
Аппиа-Форсон Кинан
Пол
24
-
26
Kai Payne
Пол
-
21
Josh Hawkes
Пол
-
10
Кавана Калум
Нап
23
€ 0.25 млн
20
Невитт Эллиот
Нап
29
€ 0.125 млн
18
Моррис Кирон
Нап
32
€ 0.1 млн
14
Гарнер Джо
Нап
38
€ 0.025 млн
23
Харрат Кайан
Нап
24
-
22
Fabio Jaló
Нап
-
1
Matthew Hudson
Нап
-
30
Thomas Hill
Нап
-
9
Mike Fondop
Нап
-
4
Tom Pett
Нап
-
14
Noah Chilvers
Нап
-
15
Kane Drummond
Нап
-
23
Ryan Delaney
Нап
-
17
Favour Fawunmi
Нап
-
3
Jamie Robson
Нап
-
Всего игроков: 26, из них вратарей: 0, защитников: 5, полузащитников: 6, нападающих: 15
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