Скоулз возглавил «Олдхэм». Это его первый опыт в качестве главного тренера

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз назначен на пост главного тренера «Олдхэма».

Соглашение с 44-летним англичанином рассчитано до июля 2020 года.

Ранее у Скоулза уже был опыт тренерской работы в «Солфорде», одним из акционеров которого он является. Специалист вместе с Филом Невиллом руководил командой в течение одного матча в 2015 году.