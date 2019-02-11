Скоулз возглавил «Олдхэм». Это его первый опыт в качестве главного тренера

Эмблема класс!
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз назначен на пост главного тренера «Олдхэма».
Соглашение с 44-летним англичанином рассчитано до июля 2020 года.
Ранее у Скоулза уже был опыт тренерской работы в «Солфорде», одним из акционеров которого он является. Специалист вместе с Филом Невиллом руководил командой в течение одного матча в 2015 году.
- «Олдхэм» выступает во Второй лиге Англии [четвертый по силе дивизион страны].
- После 32-х туров («Олдхэм» провел 30 матчей) команда набрала 42 очка и занимает 14-е из 24-х мест в турнирной таблице.