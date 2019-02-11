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    Скоулз возглавил «Олдхэм». Это его первый опыт в качестве главного тренера

    Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз назначен на пост главного тренера «Олдхэма».

    Соглашение с 44-летним англичанином рассчитано до июля 2020 года.

    Ранее у Скоулза уже был опыт тренерской работы в «Солфорде», одним из акционеров которого он является. Специалист вместе с Филом Невиллом руководил командой в течение одного матча в 2015 году.

    • «Олдхэм» выступает во Второй лиге Англии [четвертый по силе дивизион страны].
    • После 32-х туров («Олдхэм» провел 30 матчей) команда набрала 42 очка и занимает 14-е из 24-х мест в турнирной таблице.

    Источник: Официальный сайт «Олдхэма»

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    11.02.2019 16:16
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 12 февраля 2019, 02:24

      Эмблема класс!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26

      babazo-72 11 февраля 2019, 22:33

      удачи)

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